YouTube начал показывать рекламу в роликах во время пауз

Опубликовано: 23.09.2024 12:29 , Обновлено: 23.09.2024

Видеохостинг YouTube начал показывать рекламу во время постановки видео на паузу при просмотре ролика на телевизоре. Новый формат показа рекламы пока затронул не всех пользователей.

Во время остановки ролика справа от видео появляется рекламный баннер, сообщили, в частности, американские пользователи Сети. Кнопка «отклонить» появляется ниже вместе с кнопкой информации, сообщил портал techissuestoday.com.

При этом авторы портала отметили, что помимо рекламы с паузами, YouTube «также собирается выпустить на телевизорах 30-секундную рекламу, которую нельзя пропустить». «Это означает, что зрители увидят одну длинную рекламу вместо двух последовательных 15-секундных», - рассказали эксперты.

В свою очередь некоторые пользователи настолько расстроены этими решениями YouTube, что даже подумывают о том, чтобы вообще прекратить пользоваться платформой.

Фото: Roaether / X

«Будет только хуже, а не лучше. Разница между принудительной рекламой на YouTube на вашем телевизоре или на вашем телефоне — как день и ночь. Я подумываю вообще прекратить пользоваться YouTube», – написал один из пользователей на Reddit.

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Стоит отметить, что в Беларуси этого новшества от YouTube пока нет и белорусские пользователи не видят рекламу на своих телевизорах ставя ролик на паузу. Реклама сейчас появляется только во время просмотра видео.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Беларуси 12 сентября 2024 года запустили первый мультимедийный портал — Videobel.by, который ранее чиновники анонсировали как аналог популярного видеохостинга YouTube.

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