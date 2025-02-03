В Беларуси стартовали продажи «убийцы флагманов» Redmi Note 14 Pro+ 5G. Чем удивил белорусов?

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Опубликовано: 03.02.2025 07:59 , Обновлено: 03.02.2025

Линейка смартфонов Redmi Note давно заслужила доверие пользователей благодаря удачному сочетанию цены и возможностей. Она как старый друг, который сначала занимал у тебя до зарплаты, а потом внезапно разбогател, но всё ещё не забывает поздороваться. И вот он снова пришёл с обещаниями в очередной раз перевернуть представление о смартфонах.

На операционном столе два пациента — Redmi Note 14 Pro и его старший брат Pro+ 5G . Вскрытие покажет, действительно ли они так хороши, как о них говорят, или это очередной случай маркетингового преувеличения. Кажется, Xiaomi снова удалось нас удивить, но не обошлось и без парочки подводных камней. Так что, стоит ли раскошеливаться на Pro+, или можно обойтись базовой моделью?

Фото: Telegraf.news

В обзоре не будем углубляться в технические детали и обсуждать троттлинг и баллы в AnTuTu. Вместо этого журналист Telegraf.news посмотрит на смартфоны глазами обычного пользователя. Объясним всё, что может быть непонятно. Оценим их дизайн, дисплей, производительность, камеры и время автономной работы. Возможно, это поможет кому-то определиться с новым смартфоном.

Дизайн и Эргономика

Когда берёшь в руки Redmi Note 14 Pro или Redmi Note 14 Pro+ 5G , сразу ощущаешь, что это не просто «бюджетник». Оба смартфона выглядят солидно и современно, и первое впечатление от них в руках очень приятное.

Для нашего теста выбрали два устройства в чёрном (Pro+) и фиолетовом (Pro) цветах. Они выглядят схоже, оба явно стремятся походить на флагманские устройства. Главная особенность — это скруглённый по бокам дисплей, известный как «экран-водопад». Если вы раньше не держали в руках ничего подобного, приготовьтесь к вау-эффекту… ну, или к случайным нажатиям по краям экрана, пока не привыкнете.

Фото: Telegraf.news

Задние панели обоих устройств изготовлены из разных материалов: у Pro+ — стекло, как у взрослых, а у Pro — пластик, зато практично… Оба телефона приятны на ощупь, что делает их использование более комфортным. Несмотря на глянцевый корпус, они удобно ложатся в руку и не скользят.

Redmi Note 14 Pro+ весит 210 граммов, Redmi Note 14 Pro немного легче — 180 граммов.

Блок камер — отдельное произведение искусства, которое так и хочется… обклеить защитной пленкой от греха подальше. Он неслабо выступает за пределы корпуса. Это придало устройствам элегантность, но в то же время заставило задуматься о сохранности такого важного элемента. Возникает ощущение, что его легко стукнуть, поцарапать или ещё как-нибудь это великолепие повредить.

Redmi Note 14 Pro+ защищён от пыли и влаги по стандарту IP68, а Redmi Note 14 Pro по стандарту IP64.

[info_b]Разница между IP68 и IP64 :

IP68 — это полная защита от пыли и возможность погружения в воду на глубину более 1 метра на продолжительное время.

— это полная защита от пыли и возможность погружения в воду на глубину более 1 метра на продолжительное время. IP64 — это полная защита от пыли и защита от брызг воды со всех сторон.

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Дисплей

Дисплеи в Redmi Note 14 Pro и Pro+ — это то, чем эти телефоны могут по-настоящему удивить. Redmi Note 14 Pro+ оснастили 6.67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1220×2712 пикселей. В Redmi Note 14 Pro такие же параметры, но разрешение 1080×2400 пикселей.

[info_b]AMOLED-экран примечателен глубокими черными цветами, высокой контрастностью, энергоэффективностью (особенно при отображении темных тем) и яркими, насыщенными цветами.[/info_b]

Redmi Note 14 Pro может отображать 16 миллионов цветов, а Redmi Note 14 Pro+ — целых 68 миллиардов.

Первое, что сразу бросилось в глаза, — это яркость и насыщенность цветов. В настройках доступно множество цветовых пресетов, что позволяет настроить изображение по своему вкусу. Автоматическая регулировка яркости работает плавно. Однако в условиях слабого освещения датчик в обоих смартфонах, когда мы клали их на стол, иногда реагировал странно, практически выключая подсветку вообще. Видимо, смартфоны думали, что их укладывают спать. Возможно, мы просто не разобрались, как датчик функционирует.

Фото: Telegraf.news

Если вручную в модели Pro+ увеличить яркость до максимума, то в темноте экран становится настолько ярким, что его можно использовать чуть ли не как фонарик.

Типичная яркость экрана Redmi Note 14 Pro составляет 1200 нит, а максимальная — 1800 нит. Максимальная яркость экрана Redmi Note 14 Pro+ достигает 3000 нит.

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Типичная яркость — это средний уровень яркости экрана при повседневном использовании.

— это средний уровень яркости экрана при повседневном использовании. Пиковая яркость — максимальная яркость, которую экран может достичь в определенных условиях (например, на солнце).

— максимальная яркость, которую экран может достичь в определенных условиях (например, на солнце). Пиковая яркость в 3000 нит — это очень высокий показатель, обеспечивающий отличную видимость даже при ярком солнечном свете, что делает экран одним из самых ярких на рынке.

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От просмотра видео на этих экранах ваши глаза скажут вам спасибо (а соседи по маршрутке — возможно, нет). Цвета выглядят естественно, а динамические сцены отображаются плавно, без каких-либо рывков. Читать текст тоже удобно благодаря высокой чёткости и специальным режимам для защиты зрения. Также есть ночная тема, которая может автоматически переключаться в зависимости от времени суток.

Как мы уже подмечали, из-за закруглённых краёв дисплея, поначалу может создаваться впечатление, что изображение выходит за пределы экрана. Это необычное и даже забавное ощущение, пока не привыкнешь к нему.

Фото: Telegraf.news

Оба экрана обладают частотой обновления 120 Гц, что гарантирует плавную анимацию и красивые переходы между различными экранами. Вы можете выбрать постоянную частоту обновления 60 Гц или 120 Гц, или же позволить телефону самостоятельно определять оптимальную частоту. Оба дисплея имеют соотношение сторон 20:9.

Оба смартфона оснащены защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2, что обеспечивает им некоторую степень защиты во время случайных падений.

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Стекло Gorilla Glass убережёт :

От царапин.

От небольших ударов и падений с небольшой высоты.

Не убережёт :

От сильных ударов — вроде падения на тротуар.

От глубоких царапин — от песка или острых металлических предметов.

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Производительность

Производительность Redmi Note 14 Pro и Pro+ не вызвала никаких нареканий. За время тестирования ни разу не было замечено каких-либо лагов или зависаний. Оба телефона работают быстро, как в повседневных задачах, так и в более ресурсоёмких приложениях.

Открытие приложений, переключение между ними, работа в браузере — всё происходит моментально и без малейших задержек. Анимации плавные и приятны для глаз.

Даже в жарких танковых баталиях в Tanks Blitz на максималках оба телефона показали себя молодцами, выдавая стабильные 80 FPS. Никаких тормозов, лагов и прочих неприятностей — только плавный геймплей и море удовольствия (если бы не «раки»). Кроме того, во время игры Xiaomi активирует специальный игровой режим. Он улучшает распознавание касаний, стараясь игнорировать случайные (в том числе кнопку или жест выхода), отключает уведомления и подчищает оперативную память. Конечно, под нагрузкой телефоны немного греются, но не так, чтобы на них можно было жарить яичницу. Остывают они тоже довольно быстро.

В основе Redmi Note 14 Pro+ лежит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, который функционирует на частоте 2500 МГц, а также графический ускоритель Adreno 710. В свою очередь, Redmi Note 14 Pro оснащён процессором Mediatek Helio G100, работающим на частоте 2200 МГц, и графическим ускорителем Mali-G57 MC2.

В повседневной жизни разница в производительности между этими двумя моделями не заметна. Оба телефона работают стабильно и быстро.

Камеры

Камеры в Redmi Note 14 Pro и Pro+ — это то, на что производитель сделал ставку. Даже рекламная кампания этих устройств сосредоточена на их фотовозможностях. Обе модели предложили широкий спектр опций для создания фото и видео, но Pro+ в этом плане, пожалуй, совершил ещё один уверенный прыжок.

Большинство современных смартфонов способны делать высококачественные снимки на улице в дневное время.

Наши испытуемые устройства не стали исключением. Однако Pro+, кажется, способен на ещё более яркие и насыщенные изображения, чем обычно — они выглядят как рекламные постеры.

Создаётся впечатление, что телефон уже на этапе выбора ракурса юзером понимает, как должен выглядеть идеальный кадр, и обрабатывает его, словно профессиональный фоторедактор.

Pro немного уступает Pro+, но благодаря качественной автоматической постобработке итоговые снимки также получаются превосходными.

Оба этих телефона оснащены интеллектуальным помощником, который может следить за завалом горизонта и давать иные полезные советы. Например, если он заметит, что изображение какое-то мутное, то порекомендует протереть камеру.

В ночных условиях обе камеры показывают себя достаточно хорошо. При хорошем освещении снимки получаются такими, будто на улице день, благодаря светосильной технике. Когда освещения недостаточно, телефоны справляются с задачей, увеличивая чувствительность и избегая появления шумов. Даже в кромешной тьме эти телефоны видят то, чего не видите вы (и слава богу).

Если приглядеться, то на некоторых кадрах возле ярких источников света видны блики. Не идеально, но для инстаграма сойдёт.

Интерфейс камеры позволяет снимать с двухкратным и четырёхкратным увеличением, при этом качество изображения остаётся неизменным. Также имеется сверхширокоугольный объектив с коэффициентом 0.6.

Обе модели имеют режим съемки в 200 мегапикселей, который позволяет получать снимки с высокой детализацией. Однако следует помнить, что для использования этого режима необходимо хорошее освещение. Камера сама предупреждает об этом. Возможно, чтобы облегчить процесс дорисовки недостающих пикселей.

Фронтальные камеры на 32 МП у Pro и 20 МП у Pro+ обеспечивают хорошее качество для видеозвонков и селфи на фоне достопримечательностей.

Кроме того, имеется режим макросъёмки, который также демонстрирует неплохие результаты, хотя, как это часто бывает, не является сильной стороной камер.

Redmi Note 14 Pro способен записывать видео в формате Full HD с частотой 60 кадров в секунду.

Redmi Note 14 Pro+ предлагает более широкие возможности для съёмки видео: он может записывать в 4K с частотой 30 кадров в секунду и в 1080p — со скоростью 60 кадров. Кроме того, у него есть оптическая стабилизация видео, которая работает только в разрешении 1080p.

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Full HD (1080p) :

Разрешение видео: 1920×1080 пикселей.

Стандарт для четкого и детализированного изображения, подходит для большинства экранов.

4K (Ultra HD) :

Разрешение видео: 3840×2160 пикселей (в 4 раза больше, чем Full HD).

Обеспечивает высочайшую детализацию, идеально для больших экранов и профессиональной съемки.

Оптическая стабилизация (OIS) :

Технология, которая компенсирует дрожание камеры с помощью физического смещения линз или сенсора.

Результат: более плавное и чёткое видео, особенно при съемке в движении или при слабом освещении

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Производитель обещал поддержку флагманских AI-функций, таких как AI Image Expansion (умное расширение), AI Erase Pro (умный ластик) и AI Beautify (умный улучшатель), но во время ранних ещё январских попыток они так и не заработали. К примеру, AI Image Expansion просто вылетал. Мы уже было расстроились, но благо что на сайте Xiaomi тогда вычитали, что эти функции должны заработать в течение февраля.

И да, действительно! В Pro+ всё уже работает. Хорошо, что не успели настрочить гневные комментарии… Ждём, когда прилетят обновы и на другие девайсы!

Батарея и Зарядка

Автономность и скорость зарядки — ещё один повод похвалить эти смартфоны. Redmi Note 14 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5500 мАч, а Redmi Note 14 Pro+ — 5110 мАч.

За три дня тестирования нам не удалось полностью разрядить телефоны! Конечно, мы не использовали их в непрерывном режиме, но выполняли с их помощью обычные повседневные задачи: смотрели видео, играли и фотографировали. За весь день улетучивалась примерно четверть заряда. Даже если бы мы нагружали смартфоны более активно, они, вероятно, без проблем продержались бы до конца дня.

К сожалению, Xiaomi уже давненько не показывает пользователям точную статистику времени активного использования экрана, но, судя по ощущениям, пока аккумуляторы свежие, смартфон легко выдерживает больше стандартных 5-6 часов работы с включенным дисплеем.

Redmi Note 14 Pro+ поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт, которую, правда, нужно включать отдельно в настройках. Там же можно выбрать режим зарядки: «обычная» (заряд до 100%), «адаптированная» (подстраивается под сценарии использования и ночью может быть особенно щадящей) и «защита батареи» (заряд только до 80%).

У Redmi Note 14 Pro адаптированного режима нет, он поддерживает зарядку до 45 Вт, и эту функцию также нужно включить в настройках. И да, адаптеры питания входят в комплект. Не то что некоторые, которые предлагают докупать их отдельно, мотивируя это заботой об экологии…

Фото: Telegraf.news

Оба телефона предупреждают о возможном нагреве в процессе быстрой зарядки. При первом подключении адаптера оба устройства порекомендовали провести цикл из 3-5 полных зарядок и разрядок батареи для калибровки процентов. Это было несколько странно, учитывая, что производители и эксперты уже давно утверждают, что современные батареи в этом не нуждаются.

Оба смартфона заряжаются очень быстро. Redmi Note 14 Pro+ с 120-ваттной зарядкой достигает 80% заряда всего за несколько минут. Конечно, последние проценты, как всегда, заполняются медленнее.

Программное обеспечение

Оба смартфона, Redmi Note 14 Pro и Pro+ , работают на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS от Xiaomi. Из коробки оба аппарата шли с HyperOS первой версии, но нет сомнений, что оба в скором времени по воздуху получат новенькую HyperOS 2. Также наверняка чуть позже будет доступно обновление до Android 15.

В целом, интерфейс HyperOS на обоих телефонах выглядит привычно для пользователей Android. Он интуитивно понятен и не требует длительного периода адаптации. Даже если вы впервые сталкиваетесь с оболочкой от Xiaomi, вам потребуется не более часа, чтобы разобраться во всех настройках и функциях.

Из коробки на телефонах пользователя ждёт целый зоопарк предустановленных приложений. Так что придётся провести «инвентаризацию» и решить, какие из них оставить, а какие отправить восвояси. В остальном программное обеспечение на обеих моделях одинаковое.

Дополнительные фишки

В топовой модели этой линейки есть поддержка eSIM. К сожалению, производители пока не спешат внедрять эту технологию в более доступные версии. Они считают, что спрос на eSIM в массовом сегменте пока не так высок, как в премиальном, где пользователи часто нуждаются в поддержке двух номеров или используют устройства для путешествий.

[info_b]eSIM — это встроенная в устройство SIM-карта, которая позволяет активировать мобильную связь без физической SIM-карты, просто загрузив профиль оператора.[/info_b]

Оба телефона оснащены NFC, что позволило использовать все доступные в Беларуси «пэй»-программы. GPS и Bluetooth работают без нареканий. Поддержка 5G есть в модели Pro+, но на данный момент это не имеет практического значения. Возможно, этот телефон даже не увидит 5G в Беларуси за весь срок своей службы. ИК-датчик, который всё ещё можно встретить в смартфонах Xiaomi, позволяет управлять бытовой техникой.

Стереозвук из динамиков обеспечивают неплохие динамики сверху и снизу. В настройках нашлась и технология Dolby Atmos, которая делает звучание сочнее и объёмнее. Кроме того, никуда не делись и стандартные ползунки эквалайзера с предустановленными сценариями.

Неожиданным стало наличие в версии Pro 3,5-мм разъёма для наушников! А в стандартных программах нашёлся FM-тюнер, который не иначе как позволил вернуть мне 2007 год. С трудом отыскав запылившиеся проводные наушники, которые используются как антенна, мы поймали волну белорусской радиостанции. Эти минуты были похожи на путешествие в прошлое. Разумеется, в Pro+ версии такого разъёма нет.

Сканер отпечатков пальцев, расположенный в нижней части экрана, работает быстро и без ошибок. У него есть ночной режим, при котором яркость подсветки снижается. При этом телефон честно предупреждает, что в этом режиме сканер может считывать отпечаток немного дольше или не с первого раза. Однако в ходе тестирования таких проблем не возникало. Кроме того, благодаря сканеру отпечатков пальцев на обоих телефонах можно проверить свой пульс.

Redmi Note 14 Pro+ 5G предлагает варианты с 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также с 256 или 512 ГБ встроенного хранилища, но без слота для карт памяти. Цены в официальных магазинах стартуют от 1999 рублей.

Redmi Note 14 Pro имеет варианты с 8 или 12 ГБ оперативной и от 128 до 512 ГБ постоянной памяти, и гибридным слотом для карты памяти. На версию 8/256 авторизированные продавцы выставили ценник в 1399 рублей.

Фото: Telegraf.news

Вывод и Заключение

Redmi Note 14 Pro+ — это как швейцарский нож в мире смартфонов. В нём есть всё что нужно, и даже немного больше. Хотите премиальный дизайн и прочный корпус? Пожалуйста! Нужны крутые камеры? Держите! Мощный процессор и быстрая зарядка? И это тоже есть! Правда, за такой набор функций придется немного раскошелиться. Но всё равно не настолько, насколько этого потребовали бы «более статусные» бренды. Из недостатков можно отметить только некоторые замечания к работе датчика освещённости.

Redmi Note 14 Pro — это как тот самый надежный друг, который не подведёт в трудную минуту. Он не такой пафосный, как Pro+, но зато и стоит дешевле, а по имеющим значение параметрам не сильно уступает. Обеспечит хорошую производительность, качественные фотографии, долгое время автономной работы. К минусам (а точнее, к опциям, позволяющим не переплачивать) можно отнести менее быструю зарядку, пластиковый корпус и отсутствие поддержки 5G.

Независимо от того, какой из этих двух телефонов вы можете выбрать, он не должен вас разочаровать. Оба являются достойными продолжателями линейки Redmi Note.

Кстати, она не ограничивается только этими двумя моделями. Существует также современный, но во всех смыслах более простой Redmi Note 14 (от 899 рублей). Ещё на полках нашлась Pro -версия с поддержкой 5G (от 1799 рублей). Она отличается от обычной не только этим, но и немного более мощным процессором, наличием eSIM-карты, улучшенной защитой от воды и менее ёмкой батареей. Также стоит отметить отсутствие пресловутого 3,5-мм разъёма!

Во время тестирования я то и дело возвращался к своему основному телефону 2021 года выпуска и у меня постоянно возникало ощущение, что я держу в руках антиквариат. Казалось бы, обычный сенсорный смартфон того же производителя с теми же функциями, но разница ощущается сразу. Возникло жгучее желание обновиться как можно скорее.

С нетерпением ожидаем появления флагманских функций AI Image Expansion, AI Erase Pro и AI Beautify, которые обещают значительно улучшить и разнообразить процесс работы с фотографиями, во всех смартфонах линейки.