Власти Минщины объяснили, зачем хотят внедрить ИИ в коровниках

Опубликовано: 16.04.2025 16:28 , Обновлено: 16.04.2025

На Минщине нацелились на «цифровизацию» молочно-товарных ферм с помощью искусственного интеллекта. Как заявил первый зампредседателя Минского облисполкома Василий Сысоев, «этому направлению сегодня быть» и за ним — «будущее сельского хозяйства». Чтобы познакомиться с «передовым опытом», делегация Минской области должна отправиться в российский Татарстан уже на следующей неделе.

Главная заявленная цель, по словам Сысоева, — «минимизировать человеческий фактор там, где это возможно». В качестве яркого примера он привёл проблему диагностики и лечения хромоты у коров. Раньше, как пояснил чиновник, для этого требовался человек, наблюдающий за каждым животным.

Теперь же он предположил, что установленные в коровниках камеры будут постоянно следить за поведением животных. ИИ будет анализировать видеопоток и выявлять отклонения в движениях (хромоту).

Обнаружив проблему, система автоматически должна уведомить ветеринара о необходимости вмешательства.

«Такой опыт уже успешно реализуется в Татарстане», — отметил Сысоев, выразив надежду на внедрение подобных технологий и на Минщине. Заинтересованность, по его словам, уже выразили «многие наши предприятия».

Чиновник также упомянул, что ИИ планируется использовать и в растениеводстве. В частности, он напомнил о закупке для области 80 новых комбайнов «Гомсельмаш», оснащённых «системами точного земледелия», и о том, что трактора уже оснащаются «функцией автовождения».

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«Мы закупаем только технику с системами точного земледелия», — заявил он.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что президент Лукашенко 1 апреля утвердил приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности в Беларуси на ближайшие 5 лет. В числе прочего он потребовал от белорусских учёных и разработчиков развивать в стране искусственный интеллект и цифровые технологии и назвал тех чиновников, которые должны будут отвечать за реализацию госпрограммы инновационного развития в 2026-2030 годах.

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