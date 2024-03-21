"Гомсельмаш" начал выпускать комбайны-беспилотники

Опубликовано: 21.03.2024 17:34 , Обновлено: 21.03.2024

Белорусский завод "Гомсельмаш" вместе с российским предприятием "Титан" начал выпускать беспилотные комбайны. Инвестиции в новый проект по замещению импорта сельхозмашин должны составить около 5 миллиардов российских рублей (173 миллиона в белорусской валюте).

Комбайны “Титан GS-10 PRO” рассчитаны на сельскохозяйственные комплексы с большими площадями для уборки зерновых. На машинах установлены системы параллельного вождения, которые обеспечивают ровный проход по полю без пропусков и перекрытий, рассказали в пресс-службе правительства России.

Производство комбайнов-беспилотников получило своё развитие в результате переговоров Александра Лукашенко и губернатора Тамбовской области, которые прошли в августе прошлого года, пишет издание Sputnik.

Планируется, что на предприятии создадут 200 рабочих мест, а срок реализации проекта составит 5 лет. Кроме того, на белорусско-российском производстве планируют выпускать до 600 комбайнов в год.

В августе 2023 года во время рабочей поездки президента, генеральный директор “Гомсельмаша” Александр Новиков отметил, что беспилотное вождение пока невозможно — без механизатора в кабине не обойтись.

“Есть определенные нештатные ситуации. При системе когнитивных технологий водитель может находиться в кабине и пить кофе, а комбайн будет сам убирать. Но всё равно человек наблюдает за процессом — например, огромный камень в поле может быть спрятан под посевами. И он должен среагировать”, — отметил во время встречи Александр Новиков.

Ранее Телеграф писал, что Суд Европейского союза снял санкции с белорусского государственного предприятия “Белшина”, которые были введены три года назад. Решение об этом власти ЕС опубликовали 21 марта на официальном сайте.

Европейский суд снял санкции с «Белшины» и обязал Совет ЕС «выплатить судебные расходы»