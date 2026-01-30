Власти Беларуси назвали оператора с лучшим мобильным интернетом

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Опубликовано: 30.01.2026 10:10 , Обновлено: 30.01.2026

Государственное предприятие «БелГИЭ» опубликовали свежий отчёт о качестве услуг мобильной связи и назвали оператора с лучшим мобильным интернетом по итогам 2025 года. По их данным, все операторы за год улучшили свои показатели, но у каждого из них нашли свои "точки роста", где, приложив усилия, качество услуг можно улучшить.

В БелГИЭ отчитались о развитии и совершенствовании инфраструктуры сотовой связи в Беларуси и росте пропускной способности сетей сотовой связи - на 28% за 2025 год. Для того, чтобы составить свой рейтинг мобильных операторов, БелГИЭ оценило качество их услуг по 24 показателям, включая качество голосовой связи и телефонии, качество передачи речи, доступность самой услуги передачи данных, качество передачи данных, воспроизведение видео, загрузка WEB-страниц.

Общий рейтинг в итоге оказался выше всего у МТС . Лидер 2024 года, компания А1, опустился на второе место, а оператор life в общем рейтинге остался на третьем месте, хоть и несколько повысил свои показатели.









Лидерство по интегральной оценке голосовой связи второй год подряд такое удерживает МТС . То есть, по мнению экспертов БелГИЭ, именно у этого оператора быстрее всего устанавливается телефонное соединение, оно более стабильно, а слышать голос собеседника можно без искажений и помех.

А вот по показателю качества услуг передачи данных (то есть качества мобильного интернета) лидерство за собой по итогам 2025 года сохранила компания А1, хоть и с небольшим перевесом. Её специалисты насчитали 519 баллов из 600 возможных, тогда как компании МТС, которая оказалась на втором месте - на 2 балла меньше. Оператор life, который ив этой категории замыкает рейтинг, набрал 503 балла.

Примечательно, что годом ранее разрыв между лидером и вторым местом по качеству мобильного интернета был куда существеннее - в 28 баллов. Нарастить общий показатель мобильным операторам удалось главным образом за счёт улучшения показателя качества загрузки WEB-страниц и качестве услуг передачи данных. А вот качество воспроизведения видео, по данным БелГИЭ, в 2025 году упало абсолютно у всех мобильных операторов, по сравнению с показателями 2024 года.

Таким образом, лидером на рынке мобильного интернета в БелГИЭ назвали компанию A1 , посоветовав белорусам при выборе мобильного оператора ориентироваться не только заявленную скорость, обещанную операторами, но и на такие важные параметры, как стабильность, доступность сети и качество потокового видео.

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На каком месте в мире Беларусь по скорости интернета?

Кстати, согласно данным компании Ookla, которая владеет одним из самых популярных сервисов проверки скорости Speedtest, Беларусь упала на два места в декабре 2025 года в мировом рейтинге скорости мобильного интернета.

На данный момент наша страна находится на 102 месте с 22,29 Мбит/с скачивания и 10,99 Мбит/с закачивания. При этом с начала 2025 года средняя скорость скачивания в мобильных сетях Беларуси выросла с 19,15 Мбит/с.

Выше Беларуси в рейтинге оказались не только все соседние страны, включая воюющие между собой Россию и Украину, но и Парагвай и Пакистан. Ниже — только Ливия, Боливия и Афганистан. Всего в рейтинге указано 105 стран.

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