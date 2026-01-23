Минсвязи Беларуси объяснило ограничение безлимита: Можно ли будет слушать музыку и смотреть YouTube?

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Опубликовано: 23.01.2026 14:01 , Обновлено: 23.01.2026

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь опубликовало разъяснения, как будут действовать новые правила формирования безлимитных тарифов в Беларуси с 23 февраля, когда вступит в силу постановление ведомства от 22 декабря 2025 г. № 38.

В Минсвязи утверждают, что цель новых ограничений — «установить четкие и справедливые правила оказания услуг, защищающие права всех абонентов». В ведомстве назвали принятое решение «защитой прав потребителя» и утверждают, что после вступления в силу документа «все будет в порядке».

Мобильные операторы, кстати, должны будут проинформировать своих абонентов об новых условиях за 10 дней до их вступления в силу.

В ведомстве напомнили, что безлимиты не исчезнут, а будут действовать в рамках новых правил, которые ограничивают скорость после превышения 30 ГБ.

«“Безлимитчикам” оператор обязан предоставить 30 ГБ (гигабайт) трафика на максимально возможной скорости. После исчерпания этих 30 ГБ интернет не отключается, а снижается скорость. Гарантированный порог снижения – 1 Мбит/с (мегабит в секунду)», — заявили в Минсвязи.

Первые 30 ГБ: предоставляются на максимальной скорости сети.

предоставляются на максимальной скорости сети. После 30 ГБ: скорость гарантированно не опускается ниже 1 Мбит/с .

скорость гарантированно . Дополнительный быстрый интернет абоненты теперь будут оплачивать отдельно.

«Операторам официально разрешили предлагать дополнительные объемы трафика или периоды оказания услуг на “безлимитной” скорости. То есть по принципу, похожему на “Турбо-кнопку”», — заявили в Минсвязи, признав, что для части абонентов безлимиты теперь подорожают. Насколько? В ведомстве не уточнили.

«Медленно, но не критично»

































В Минсвязи утверждают, что для большинства повседневных задач скорости 1 Мбит/с достаточно, хотя и признали, что она медленная.

«Что будет работать: Мессенджеры… Музыка… Соцсети… YouTube — только в качестве 360p или 480p…»

При этом в Минсвязи настаивают, что своим постановлением «наводят порядок в понятии “безлимит”, превращая его из маркетингового хода в конкретный осязаемый термин». В ведомстве не уточнили, получали ли и как много жалоб на условия оказания услуг в рамках безлимитных тарифов от белорусов.

На каком месте в мире Беларусь по скорости интернета?

Согласно данным компании Ookla, которая владеет одним из самых популярных сервисов проверки скорости Speedtest, Беларусь упала на два места в декабре в мировом рейтинге скорости мобильного интернета.

На данный момент наша страна находится на 102 месте с 22,29 Мбит/с скачивания и 10,99 Мбит/с закачивания. При этом с начала 2025 года средняя скорость скачивания в мобильных сетях Беларуси выросла с 19,15 Мбит/с.

Выше Беларуси в рейтинге оказались Парагвай и Пакистан. Ниже — только Ливия, Боливия и Афганистан. Всего в рейтинге указано 105 стран.

Географические соседи нашей страны заняли такие места в рейтинге по скорости мобильного интернета: