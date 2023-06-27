В Telegram пообещали добавить Stories, как в Instagram. В чем отличие?

Опубликовано: 27.06.2023 07:03 , Обновлено: 26.06.2023

Стало известно, что в Telegram решили добавить новую функцию, которая уже есть у Instagram, Facebook и даже «Вконтакте» — Stories (Истории). Какие отличия от других соцсетей пообещали разработчики?

Основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что изначально «мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду», однако решили «прислушаться к пользователям».

Главное отличие от других соцсетей — возможность выкладывать происходящее одновременно с фронтальной и задней камеры.

Также, по его словам, люди смогут:

«с высокой точностью» определять, кто может видеть истории — все, только контакты (с исключениями), несколько избранных контактов или список близких друзей;

смогут создавать подписи к своим историям, чтобы «добавить дополнительный контекст или ссылки и отметить других людей»;

выбрать, когда истечет срок действия истории - через 6, 12, 24 или 48 часов. Или же постоянно отображать истории на странице своего профиля;

Кроме того Дуров утверждает, что что истории не будут занимать “ценного места” — их разместят “в расширяемом разделе в верхней части списка чатов”.

А еще он заинтриговал пользователей, пообещав «больше сюрпризов! ?».

По словам основателя Telegram, функция станет доступна в начале июля. Предварительно, они будут выглядеть так:

[Telegram_widget url=“https://t.me/durov/214”]

Ранее Телеграф писал, что в Google сообщили, что их технология распознавания изображений Lens теперь может «искать кожные заболевания», такие как «странная родинка или сыпь». Функция также должна сработать и с другими частями тела, если вам нужна дополнительная информация о шишке на губе, линии на ногте или выпадении волос на голове.

Google предложил определять «вредность» родинок и пятен на коже с помощью приложения. Белорусы тоже могут?