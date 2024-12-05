В Японии создали "стиральную машину для стирки людей". Как работает?

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Опубликовано: 05.12.2024 10:04 , Обновлено: 05.12.2024

Японские инженеры создали "стиральную машину для стирки людей" с искусственным интеллектом. Устройство, по словам разработчиков, сможет ускорить мытьё и улучшить психологическое состояние. Рассказываем, как оно работает и какие функции включены.

Японская компания Science Co, занимающаяся производством душевых леек, создала необычное устройство, которое уже прозвали стиральной машиной для людей. Эта машина поможет помыться за 15 минут и, по словам инженеров, оставит “чувство физической и моральной свежести”.

Устройство уже готовят к выставке Osaka Kansai Expo в Японии, где его смогут протестировать около 1000 гостей. В компании Science Co заявили, что машину после выставки начнут массоово выпускать для потребителей.

Как работает “стиральная машина для людей”?

Фото: Kazuhito Siwo

Устройство представляет собой капсулу, которая по форме напоминает кабину реактивного истребителя. Пользователь забирается в прозрачный пластиковый контейнер, после чего тот наполовину заполняется тёплой водой.

Затем пассажира обрабатывают высокоскоростные струи воды, содержащие мельчайшие пузырьки воздуха, диаметром менее трех микрометров.

При лопании эти пузырьки создают небольшую, но мощную волну давления, которая вымывает грязь с кожи.

Такой процесс используется в промышленности для очистки электрических компонентов, которые нельзя мыть химикатами.

Разработчики внедрили в устройство искусственный интеллект, который, как они утверждают, поможет не только очищать тело, но и мыть разум.

Во время сеанса мытья имплантированные в кресло электроды собирают биологическую информацию о человеке, чтобы подобрать для него подходящую температуру. В это же время ИИ будет пытаться определить, спокоен или возбужден пользователь капсулы. Эти данные устройство будет использовать, чтобы подобрать специальное видео для проекции на внутренней части пластиковой капсулы. Эта функции призвана “успокоить их нервы”.

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Фото: dailymail

Интересно, что сама идея “стиральной машины для людей” не нова и 50 лет назад уже была явлена миру.

Это произошло на Всемирной выставке в Японии 1970 года. Тогда устройство презентовала компания Sanyo Electric Co (теперь Panasonic Holdings Corp).

Как и современная версия, оригинальная стиральная машина Sanyo использовала горячую воду и микропузырьки, чтобы очистить купальщиков за рекордно короткое время.

Главным отличием этой версии 1970-х годов было то, что она также включала в себя десятки пластиковых “массажных шариков”, которые бросали в пользователя, помогая ему расслабиться и улучшая кровообращение. Хотя устройство так и не было выпущено в продажу, его публичная презентация на Всемирной выставке привлекла внимание общественности.

В то время в Японии частные бани были своего рода роскошью, и чтобы опробовать это устройство, выстраивались длинные очереди. Одним из людей, стоящих в этой очереди, был и Ясуаки Аояма, председатель Science Co, которому в то время было девять лет.

В то время в Японии частные бани были своего рода роскошью и чтобы опробовать это устройство, выстраивались длинные очереди. Одним из людей, стоящих в этой очереди был и Ясуаки Аояма, - председатель Science Co, которому в то время было девять лет.

«Мы предложим новую машину для мытья людей в качестве наследия выставки 1970 года», - заявил он изданию The Asahi Shimbun.

Компания Science Co. даже сотрудничала с двумя инженерами-разработчиками оригинального устройства Sanyo, чтобы помочь воплотить его разработки в жизнь в 21 веке.

Эйдзи Ямая, который руководил разработкой машины для мытья людей, рассказал, что этот проект дал ему возможность исправить некоторые недостатки оригинального устройства.

«В мое время человеческая стиральная машина мыла только тело, но на этот раз была добавлена ​​усовершенствованная функция, которая использует датчики для определения состояния тела. Я хочу, чтобы мир увидел технологические возможности Японии», - заявил он.

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