Boston Dynamics представила робота-гуманоида, который превзошёл Оптимуса Илона Маска

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Опубликовано: 01.11.2024 11:53 , Обновлено: 01.11.2024

Американская инженерная компания Boston Dynamics, специализирующаяся в робототехнике, на днях представила обновлённую версию своего робота-гуманоида Атласа. Обновлённый робот по своим способностям превзошёл наделавшего шума в прошлом месяце робота Оптимуса компании Tesla Илона Маска.

Новая версия Атласа существенно отличается от предыдущей модели как внешне, так и по функционалу. Теперь конструкция машины гораздо менее массивна, все кабели спрятали от посторонних глаз, а главное, робот имеет множество вращающихся элементов, благодаря которым он может вращать головой, руками или туловищем на 180 градусов.

В одном из последних видео, которые компания выложила на своём Youtube-канале, показано, как новый дизайн повлиял на способность робота выполнять поставленные перед ним задачи. Так, роботу было дано указание брать горизонтально расположенные лотки, а затем переворачивать их вертикально и ставить на полку отдельными рядами, что тот успешно выполнил без видимых затруднений.

И если Оптимус Илона Маска поражал всех своим интеллектом, то Атлас - своими выдающимися для робота способностями. В нём используется модель машинного обучения, позволяющая обнаруживать и определять местонахождение объектов окружающей среды и подстраиваться под изменение окружения.

“Робот использует специализированный метод захвата и постоянно оценивает состояние перемещаемых объектов для выполнения задачи. У него нет предписанных или телеуправляемых движений. Все движения генерируются автономно онлайн”, - пояснил производитель.

По словам представителей компании, робот способен обнаруживать и реагировать на изменения в окружающей среде (например, движение предметов или устройств), а также на сбои в собственных действиях (например, невозможность установки крышки, спотыкание, столкновения с предметами окружающей среды). В этом ему помогает целая система визуальных, силовых и проприоцептивных датчиков.

В другом видео компания наглядно объяснила, почему решила создать робота “по образу и подобию” человека. Они аргументировали это тем, что “всё в мире создано для людей, включая все лучшие костюмы на Хэллоуин”.

“Мы не считаем, что внешний вид и движения роботов-гуманоидов должны ограничиваться тем, как выглядят или двигаются люди, но в этом есть большие преимущества, чтобы робот мог вписаться и выделиться. Мы разработали Atlas способным, умным и надежным, поэтому даже когда надоедливый огурец перемещает тележку, робот может автономно распознать её новое положение и выполнить свою задачу”, - пояснили в компании и показали, как это работает.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 10 октября Илон Маск представил автономное роботакси от Tesla, получившее название Cybercab, беспилотный автобус Cybervan, а также своего разрекламированного робота Оптимуса. Маск заявил на презентации, что “именно так выглядит будущее”. Сам Оптимус поражал гостей на презентации и танцами, и остроумными беседами и даже развлекал игрой в камень-ножницы-бумагу. Однако, позже оказалось, что роботами на этой презентации как минимум частично управляли люди-операторы.

Ещё больше критики и вопросов к Оптимусу у людей возникло после недавнего видео, которое компания выложила в соцсети Х. На нём показано, как Оптимус выполняет простые операции - перемещает коробки, поднимается по лестнице и так далее. Внимательные зрители заметили, что картинка на видео ускорена в несколько раз.

На деле же оказалось, что роботы, созданные компанией Tesla, пока достаточно медленные и не способны проделывать отдельные манипуляции без помощи человека и по этому параметру существенно отстают от конкурентов, в том числе, Атласу компании Boston Dynamics.

https://www.youtube.com/watch?v=kiOsYFjGqKE