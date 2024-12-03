В Минске на IT-форуме разработчиков ИИ назвали Беларусь "лидером Восточной Европы". Какие проекты показали?

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Опубликовано: 03.12.2024 10:44 , Обновлено: 03.12.2024

В Минске 29 и 30 ноября прошел IT-форум One Al Forum, который, по оценкам организаторов, собрал более 70 спикеров, 100 проектов и свыше 6,5 тысячи посетителей. Показали разные разработки: от мультиков, созданных с помощью искусственного интеллекта (ИИ), до медицинских приложений.

“Форум One AI посвящен исключительно вопросам искусственного интеллекта, объединения с различными отраслями, такими как медицина, искусство, транспорт и многие другие. Форум - это показатель того, что Республика Беларусь находится на одних из лидирующих позиций в изучении данного вопроса среди стран СНГ и всей Восточной Европы”, - считает исполнительный директор компании Blockchain Sports Ecosystem Дмитрий Саксонов.

По [link href=“https://belta.by/tech/view/bolee-sta-startapov-predstavleny-na-it-forume-one-ai-forum-v-minske-679120-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] агентства БелТА, на форум приехали компании из Казахстана, Туркменистана, России, США, Латинской Америки и Африки, но 80% представленных IT-стартапов белорусские.

Как передал гостелеканал “Первый информационный”, на форуме рассказали, как искусственный интеллект может сделать жизнь людей комфортнее. Например, показали ассистента родителя или школьника.

“Представьте ситуацию: выше ребенок занимается с репетитором, за которого вы платите ежемесячно кругленькую сумму. Вы в это время находитесь на работе. А ребенок, например, не очень эффективно проводит свое занятие, а вы об этом не знаете. Наш помощник расскажет вам об этом, с помощью компьютерного зрения мы проанализируем его [ребенка] эмоции, вовлечение”, - пояснила руководитель одного из стартапов Виктория Тихонова.

Она добавила, что этот помощник затем должен передать информацию родителям.

Показали на форуме также фрагмент мультфильма, созданного при помощи искусственного интеллекта. Он должен выйти к Новому году, а расскажет “историю любви, окутанную тайнами Беловежской пущи”.

“Мы создаем его вместе с “Беларусьфильмом”, Министерством культуры. Создавая анимацию, мультфильмы с помощью искусственного интеллекта, вы сокращаете срок производства кратно”, - утверждает руководитель по производству студии мультипликации Антон Пятайкин.

По его словам, на создание мультфильма классическим способом может уйти от одного года до пяти лет, а с применением ИИ - гораздо меньше. “Наша цель - создавать полнометражный мультфильм, когда готов сценарий, за шесть месяцев”, - сказал Пятайкин.

Сейчас в производстве белорусской студии сразу несколько мультфильмов с рабочими названиями “Под крылом”, “Домовые”, “Полесские были”.

Помогает также ИИ в сфере здоровья. Так, на форуме рассказали о приложении для психического здоровья SmartMed. “Приложение ориентировано на психотерапевтов и их пациентов. Первым оно помогает облегчить работу, а вторым – улучшить качество и эффективность лечения. С помощью приложения можно справиться с выгоранием, стрессом и другими проблемами”, - утверждает врач Александр, передал портал Tochka.by.

По его словам, в приложении - одобренные и отобранные врачами инструменты для самопомощи. Среди них - дневник когнитивно-поведенческой терапии, дыхательные и психологические практики, медитации и не только.

Фото: Tochka.by

На форуме исполнительный директор компании Blockchain Sports Ecosystem Саксонов заявил, что белорусские разработчики создают продукты, которые могут составить конкуренцию и даже обогнать зарубежные.

Фото: Tochka,by

Ранее Telegraf.news писал, что в Государственном комитете по стандартизации (Госстандарте) Беларуси пообещали создать институт искусственного интеллекта в стране. Также в планах ведомства — разработать госстандарт в сфере ИИ.

В Госстандарте Беларуси пообещали создать институт искусственного интеллекта