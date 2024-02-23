В Windows появилась «генеративная стёрка». Как поможет улучшить ваши фото?

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Опубликовано: 23.02.2024 19:55 , Обновлено: 23.02.2024

В новой версии приложения «Фотографии» для Windows 10 и Windows 11 появилась функция под названием Generative Erase. Она позволяет удалять объекты с фотографий – как мелкие, так и крупные. Этому научили встроенный искусственный интеллект.

Функция Generative Erase – «генеративная стёрка» – работает как волшебный ластик. С помощью этого инструмента можно легко удалить с фото нежелательные объекты. Об этом сообщил портал The Verge.

Generative Erase использует искусственный интеллект, чтобы «умно и логично» заполнить пустое место после удаления объекта.

Эти цветные фото были сделаны более 100 лет назад. Посмотрите, насколько поразительные

Однако следует учесть, что функция доступна на Windows 10 версии 22H2 и Windows 11 версии 22H2 (и более поздних).

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Нажмите на клавиатуре комбинацию Win + R, чтобы открыть окно «Выполнить».

Введите команду «winver» (без кавычек) и нажмите Enter.[/inf]

Чтобы воспользоваться инструментом Generative Erase, нужно открыть фотографию в приложении «Фото», нажать кнопку «Изменить», выбрать инструмент Generative Erase. Потом обвести ненужный объект и нажать «Удалить».

Ранее Телеграф рассказывал, что кнопка с логотипом “Windows” — это символ операционной системы Microsoft, которая существует уже более 30 лет. Ее появление стало настоящим новшеством в мире компьютеров. Сегодня ее знают все, но большинство не имеет ни малейшего представления о ее дополнительных функциях.

Об этих скрытых функциях кнопки Win на клавиатуре знают не все. Как облегчить работу на компьютере?