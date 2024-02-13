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Эти цветные фото были сделаны более 100 лет назад. Посмотрите, насколько поразительные

Эти цветные фото были сделаны более 100 лет назад. Посмотрите, насколько поразительные
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📷 Фото

Когда появились первые цветные фотографии? Почему мы смотрим на чёрно-белый мир, листая старые фотоальбомы? На самом деле, долговечные цветные фотоснимки появились более 100 лет назад ( а первые, но не долговечные, и вовсе в середине 19-го века). Одним из энтузиастов цветной фотографии был российский дворянин и учёный Сергей Прокудин-Горский.

Он родился в аристократической семье в сельской местности России в 1863 году. Изучал химию в Санкт-Петербурге у создателя периодической таблицы Дмитрия Менделеева, а также брал уроки рисования. В последствии он объединил эти две страсти, посвятив себя фотографии. Да не простой, а цветной.

Впрочем, он их не изобретал. Хотя в то время черно-белое фото было уже нормой, немецкий химик по имени Адольф Мите экспериментировал с цветом. Поэтому российский учёный отправился в Берлин, чтобы научиться у него.

Он вернулся в Россию и в начале 1900—х годов открыл собственную студию - и начал выпускать цветные фотографии, в том числе одну с изображением Льва Толстого. Они были показаны царю Николаю II, который с радостью выделил Прокудину-Горскому средства на путешествие по огромной Российской империи и фотографирование. Вот что у него вышло:

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[inf]Съёмка велась на специальные удлинённые фотопластинки формата 8×24 сантиметров, на которых одновременно размещались три цветоделённых негатива. Несмотря на достоинства, из-за временно́го параллакса последовательная съёмка годилась только для неподвижных сюжетов. Изобрел такой способ создания цветных фотографий Адольф Мите. [/inf]

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