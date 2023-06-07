В США прячут корабли инопланетян? Экс-сотрудник американской разведки сделал громкое заявление

Опубликовано: 07.06.2023 17:36 , Обновлено: 07.06.2023

Бывший сотрудник Минобороны США утверждает, что правительство хранит неповрежденные и частично поврежденные транспортные средства внеземного происхождения. В Комитете по надзору Палаты представителей заявили, что проведут слушания, на которых обсудят это утверждение.

Дэвид Груш, ветеран ВВС и бывший член Национального агентства геопространственной разведки, рассказал о своей работе в специальной группе Конгресса по неопознанным воздушным явлениям, пишет newsnationnow.com.

По его словам, эта группа десятилетиями восстанавливала внеземные летательные аппараты.

«Это транспортные средства неземного происхождения — назовите это космическими кораблями, если хотите, которые или приземлились, или разбились», — сказал Груш.

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Он утверждает, что анализ собранных материалов подтверждает, что транспортные средства созданы из неизвестных веществ, а это значит, что за их созданием стоит либо внеземной разум.

При этом бывший сотрудник Минобороны указывает на то, что внеземные транспортные средства продолжают находить и сейчас и он знает, кто лично участвует в секретных миссиях.

И хотя доказательств приведено не было, законодатели заинтересовались этим заявлением и обещали провести проверку.

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