В Китае роют дыру вглубь Земли на 10 километров. Зачем?

Опубликовано: 06.06.2023 17:43 , Обновлено: 06.06.2023

Китайские инженеры приступили к бурению скважины, которая станет самой глубокой в КНР — примерно 10 000 метров.

На то, чтобы вырыть такую дыру, по подсчетам ученых, уйдет 457 дней, а сам проект, по информации издания Bloomberg, реализует Китайская национальная нефтегазовая корпорация в рамках изучения недр и развитию новых технологий.

Ученые надеются, что такая глубина позволит пройти минимум сквозь десять пластов породы разных исторических эпох, добравшись до грунта времен мелового периода, начавшегося примерно 140 млн лет назад.

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Попутно специалисты изучат состав земных недр, займутся поиском источников новых минералов, запасы которых ближе к поверхности Земли истощаются.

Издание напомнило, что ранее Си Цзиньпин призывал тщательнее изучать подземный мир для поиска новых ресурсов.

[info_b]Самой глубокой искусственной скважиной на Земле является Кольская сверхглубокая скважина: ее глубина 12 262 метра.[/info_b]