В Парламенте обсудили качество связи в Беларуси. Что решили?

Опубликовано: 02.10.2025 14:03 , Обновлено: 02.10.2025

Председатель нижней палаты белорусского парламента Игорь Сергеенко выступил на семинаре в стенах зала заседаний, темой которого стало развитие связи в Беларуси.

В пресс-службе Палаты представителей сделали вывод по итогам встречи, что “уже невозможно представить нашу жизнь без мобильных телефонов и интернета, которые соединяют людей”.

Тем временем, Игорь Сергеенко напомнил, что правительству Беларуси поставлена задача “по охвату населения в сельской местности услугами сотовой связи и предоставлению широкополосного доступа к сети интернет”.

По его словам, несмотря на законодательную базу, некоторые “проводимые технические мероприятия не способствуют повышению качества связи, что вызывает обоснованные претензии со стороны населения”.

Что же ответили на это министр связи и информатизации Кирилл Залесский, директор государственного предприятия «БелГИЭ» Сергей Боровский и другие приглашенные чиновники, пресс-служба парламента пока информацией не поделилась.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы все чаще стали жаловаться на качество мобильной связи не только в провинции, но даже столице и областных центрах. Претензии белорусов модно найти ко всем без исключения операторам мобильной связи.

Те, в свою очередь, периодически рапортуют о работах по улучшению связи в тех или иных регионах Беларуси. А ещё объясняют, что палочки антенн на телефоне совсем не означают качество связи.

Сильный сигнал мобильной связи, который на экранах смартфонов отображается в виде фигуральных “палочек” (чем их больше - тем выше сигнал), вовсе не гарантирует высокую скорость мобильного интернета. Почему интернет “тупит” при условных четырёх “палочках” и что с этим можно сделать, объяснил начальник отдела планирования и оптимизации мобильного оператора life:) Дмитрий Сильвестрович.

«Палочки» не равно скорость? Мобильный оператор объяснил, что делать белорусам, если «тупит» интернет

Тем временем ранее на пресс-конференции, посвящённой реализации Указа №301, начальник управления электросвязи Минсвязи Дмитрий Корзун сообщил, что в Беларуси есть вопросы с поставками базового оборудования для сотовых операторов, но они решаются. В качестве доказательства он привел статистику за два года. А еще пообещал появление собственного белорусского телекоммуникационного оборудования.

В Минсвязи Беларуси пообещали создать свое оборудование для сотовых операторов — «Есть опытные образцы»