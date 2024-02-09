В НАН РБ предложили отправлять белорусов «на экспорт». Это как?

Опубликовано: 09.02.2024 14:44 , Обновлено: 09.02.2024

Подготовленные и квалифицированные кадры «могут стать отдельной и весьма перспективной статьей экспорта Беларуси», заявил директор Института тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, председатель Национальной комиссии по безопасному использованию атомной энергии при Совете Министров Олег Пенязьков. Причиной назвал высокую квалификацию работников БелАЭС.

По словам директора, которые привело агентство БелТА, БелАЭС является одним из лучших и образцово-показательных объектов «Росатома».

«Мы – первый международный блок, в связи с чем на работу станции обращено большое внимание внешних игроков и стран, которые планируют строить свои станции. Именно поэтому важно решать кадровые вопросы, в том числе и согласно долгосрочной стратегии «Росатома», – аргументировал директор института.

И, развивая мысль, заявил, что необходимо учитывать возможное строительство других энергоблоков и последующее участие белорусских специалистов в этом.

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«При правильном подходе мы создаем условия для нашей работы на внешних технологичных рынках. Подготовленные и квалифицированные кадры могут стать отдельной и весьма перспективной статьей экспорта Беларуси, которой у нас до этого не было. Эту возможность надо иметь в виду и заниматься ей в долгосрочной перспективе», – подытожил Пенязьков.

Ранее Телеграф писал, что министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал, как в Беларуси намереваются выстроить систему обращения с радиоактивными отходами. И где еще они образуются, кроме БелАЭС.

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