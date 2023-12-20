В Минэнерго рассказали, сколько радиоактивных отходов вырабатывает БелАЭС. Куда денут?

Опубликовано: 20.12.2023 13:16 , Обновлено: 20.12.2023

Министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал 20 декабря, как в Беларуси намереваются выстроить систему обращения с радиоактивными отходами. И где еще они образуются, кроме БелАЭС.

Министр сообщил, что вопросами формирования в стране системы долговременного хранения и захоронения радиоактивных отходов занимается сравнительно новая (создана в феврале 2023 года) Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами. По словам Каранкевича, радиоактивные отходы образуются не только на Белорусской атомной электростанции, а еще и в медицине, промышленности, науке, сельском хозяйстве и других отраслях, где используются источники ионизирующего излучения.

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после 2 месяцев планового ремонта

[info_b]В Беларуси свыше 750 субъектов хозяйствования в различных сферах (медицина, промышленность, образование), где применяются разнообразные радиоактивные вещества, которые после утраты потребительских качеств не подлежат дальнейшему применению.

Главным источником радиоактивных отходов в республике является первый энергоблок БелАЭС. При его эксплуатации образуются газообразные, жидкие и твердые радиоактивные отходы всех категорий (от очень низкоактивных до высокоактивных).

Постановление Совмина РБ от 15 февраля 2023 г. №128.[/info_b]

По структуре работы организации Каранкевич рассказал, что «предприятие будет осуществлять функции заказчика по выполнению комплекса предпроектных, проектных, изыскательских работ, а также сооружению республиканского пункта хранения радиоактивных отходов ». И добавил, что первую очередь объекта запланировали ввести в эксплуатацию к 2030 году.

«После ввода пункта предприятие будет обеспечивать централизованный сбор, перевозку, переработку, кондиционирование и хранение радиоактивных отходов», – пояснил министр энергетики.

По информации министерства, БелАЭС будет ежегодно нарабатывать ориентировочно 180 м.куб. эксплуатационных радиоактивных отходов – это 95% от общего количества по стране.

Где именно появится площадка под пункт захоронения радиоактивных отходов? «Окончательное решение пока не принято», – сказал министр.

Ранее Телеграф писал, что заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк назвал фейком сообщение информагентства Bloomberg о том, что на БелАЭС была внештатная ситуация в прошлом году. И добавил, что «попытки дискредитировать БелАЭС были с самого начала реализации этого проекта».

В Минэнерго назвали фейком сообщение Bloomberg о «загадочной» неисправности на БелАЭС