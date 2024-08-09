В Минсвязи объяснили, грозит ли белорусам "замедление" YouTube

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Опубликовано: 09.08.2024 19:41 , Обновлено: 09.08.2024

Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач заявил, что замедление популярного видеосервиса YouTube в России не должно повлиять на белорусов. Он назвал главную причину.

“У нас созданы совершенно независимые сети электросвязи. В качестве примера, несмотря на то, что в России есть проблемы с подключением к Facebook*, на территории Беларуси таких проблем нет”, - заявил белорусский чиновник в интервью для российского агенства “Спутник”.

По его словам, в Минсвязи Беларуси не ожидают проблем с доутсуп к YouTube “в настоящее время”. Однако замминистра уточнил, что в Беларуси так же есть оборудование, “аналогичное российскому”.

Ранее Telegraf.news писал, что россияне начали массово сообщать о сбое в работе YouTube. По сообщениям пользователей, у части населения видеохостинг перестал загружаться как на телефоне, так и на компьютере. При этом проблемы оказались глобальнее, чем это было неделю назад, когда скорость воспроизведения снизилась в разы.

YouTube в РФ — всё? Россияне начали массово сообщать о проблемах со входом

Тем временем, посещаемость видеохостинга YouTube в России продолжила расти, несмотря на замедление его работы. По словам экспертов, это принесет владельцу — компании Google — новые деньги.

После блокировки популярность YouTube в России выросла. Эксперты рассказали, как она поможет сервису ещё и заработать