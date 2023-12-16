Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после 2 месяцев планового ремонта
Первый энергоблок Белорусской атомной станции (БелАЭС) включили в сеть после планово-предупредительного ремонта. Об этом 16 декабря сообщили в Министерстве энергетики.
В ведомстве рассказали, что на БелАЭС провели следующие работы:
- перегрузили в реактор ядерное топливо — “в активную зону загружено 42 тепловыделяющие сборки со свежим ядерным топливом”;
- провели “ревизию оборудования реакторной установки турбогенератора, главных циркуляционных насосов и иного оборудования и технологических систем”;
- выполнили “контроль металла и диагностику сварных соединений оборудования”.
- “реализовали мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы энергоблока”.
В Минэнерго подчеркнули, что планово-предупредительный ремонт на атомных станциях проводят каждый год, чтобы “поддержать стабильное рабочее состояния оборудования”.
Напомним, ремонт начался 6 октября 2023 года. Таким образом, прошел 71 день — то есть, 2 месяца и 9 дней.
[info_b]Кстати, это был второй планово-предупредительный ремонт на энергоблоке, первый был в 2022 году.[/info_b]
Ранее Телеграф писал, что на официальном сайте Государственной службы занятости Беларуси появились вакансии на Белорусской атомной станции (БелАЭС). Специалистов ищут разных, многих с высшим образованием. Всего вакансий более 100.
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