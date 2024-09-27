В Meta назвали имена 5 голливудских актёров, которые озвучат новый чат-бот

Опубликовано: 27.09.2024 10:04 , Обновлено: 27.09.2024

Разработчики голосового помощника Meta AI одноимённого технологического гиганта Марка Цукерберга раскрыли имена 5 голливудских звёзд, которых привлекли для озвучивания чат-бота, работающего на основе искусственного интеллекта. Их голоса можно будет услышать после готовящегося обновления технологии.

Новые голоса были анонсированы на мероприятии Meta Connect, где технологический гигант поделился информацией о своих последних наработках в области искусственного интеллекта.

«За последний год мы познакомили вас с возможностями искусственного интеллекта, которые помогают вам добиваться результатов, учиться, творить и общаться с вещами и людьми, которые важны для вас. Мы продолжаем работать в этом направлении и уделяем первостепенное внимание безопасности и ответственности», - заявили в компании.

Согласно представленной разработчиками информации, сейчас в компании заняты усовершенствованием чат-бот на основе искусственного интеллекта от Meta, который доступен в Messenger, Instagram, WhatsApp и Facebook. Также эта технология доступна в очках Ray Ban Meta.

В компании заявили, что пользователи смогут выбирать голос чат-бота между 5 вариантами. А именно между голосами голливудских звёзд: певицы и телеведущей Аквафины , британской актрисы Джуди Денч (“Гордость и предубеждение”, “Убийство в Восточном экспрессе”, “Казино Рояль”), актёра и рестлера Джона Сины (“Фердинанд”, “Миротворец”, “Форсаж 9, 10”), актёра и комика Кигэна-Майкла Ки , который известен ролями озвучивания многих персонажей мультфильмов и актрисы Кристен Белл , которая также запомнилась ролями озвучки Анны из “Холодного сердца” и второстепенной ролью в мюзикле “Бурлеск”.

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Как рассказали в компании, бот Meta AI, как и другие голосовые помощники сможет реагировать на речь и общаться.

“Он сможет объяснить вам что-то интересное или рассказать шутку, чтобы поднять настроение», - рассказали на мероприятии.

Марк Цукерберг показал во время презентации, как звучит голос Аквафины.

Пользователи соцсети Х оставили множество комментариев под новостью и остались довольны выбранными голосами для чат-бота.

В настоящее время Meta AI ежемесячно пользуются более 400 миллионов человек.

В компании прогнозируют, что их голосовой помощник Meta AI станет самым используемым помощником на основе искусственного интеллекта в мире.

Ранее Telegraf.news писал о том, что популярная голливудская актриса Скарлетт Йохансон обвинила компанию OpenAI в неправомерном использовании её голоса для обновлённого голосового помощника ChatGPT. Адвокаты голливудской звезды теперь добиваются разбирательства.

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