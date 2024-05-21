Скарлетт Йохансон обвинила ChatGPT в использовании её голоса

Опубликовано: 21.05.2024 15:22 , Обновлено: 21.05.2024

Популярная голливудская актриса Скарлетт Йохансон обвинила компанию OpenAI в неправомерном использовании её голоса для обновлённого голосового помощника ChatGPT. Адвокаты голливудской звезды теперь добиваются разбирательства.

Компания OpenAI продемонстрировала обновлённый голос ИИ-помощника для нового проекта ChatGPT, и многим показалось, что “кокетливый” голос чат-бота очень похож на озвученного Скарлетт Йоханссон голосовую систему в фантастическом блокбастере “Она” 2013 года.

Теперь команда юристов Йоханссон направила OpenAI два письма с просьбой подробно описать процесс, с помощью которого она разработала голос, который технологическая компания окрестила «Sky».

Также актриса рассказала, что девять месяцев назад разработчик компании Сэм Альтман обратился к ней с предложением разрешить лицензировать ее голос для нового голосового помощника ChatGPT, однако она отклонила это предложение.

Всего за два дня до презентации нового ChatGPT Альтман снова обратился к команде Йоханссон, призывая актрису пересмотреть свое решение. Но прежде чем актриса успела на это отреагировать, компания публично презентовала свой новый проект с голосом, который, “копировал её образ”.

«Я была шокирована, разгневана и не верила, что г-н Альтман будет использовать голос, который настолько похож на мой, что мои ближайшие друзья и новостные агентства не могли заметить разницы», - заявила она.

OpenAI сообщила, что для разработки голосового помощника была привлечена “другая актриса”, личность которой, по словам компании, не разглашается, чтобы защитить ее конфиденциальность.

Однако из “уважения к Йохансон” компания приостановила голосовую озвучку “Sky” в своих продуктах.

Оскароносная актриса заявила, что этот инцидент должен обратить внимание властей и общественности на проблему “отсутствия правовых гарантий использования творческой работы для создания передовых инструментов искусственного интеллекта”.

«Я с нетерпением жду решения в форме прозрачности и принятия соответствующего законодательства, которое поможет обеспечить защиту прав личности», - заявила актриса.

Ранее Telegraf.news писал о том, что американский актёр Майкл Дуглас обнаружил, что Скарлетт Йоханссон является его дальней родственницей. Это выяснили специалисты по генеалогии на шоу «В поисках своих корней».

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