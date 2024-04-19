Цукерберг опередил Маска в рейтинге самых богатых людей мира. А кто на первой строчке?
Американский медиамагнат и основатель Meta Марк Цукерберг поднялся на третью строчку рейтинга самых богатых людей мира, обогнав при этом основателя SpaceX и гендиректора Tesla Илона Маска. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index.
Всего за сутки Цукерберг стал богаче на $2,61 млрд, теперь его состояние оценивается в $178 млрд . Дело в том, что по итогам недавних торгов акции Meta выросли на 1,5%, компания презентовала свою новую модель искусственного интеллекта Llama 3 и обновленную версию чат-бота Meta AI.
А вот состояние Маска, исходя из данных Bloomberg Billionaires Index, сократилось на $3,97 млрд, теперь его капитал оценивают в $170 млрд . Этому “падению” тоже есть объяснение: на торгах 18 апреля акции Tesla подешевели на 3,6%.
Самым богатым человеком мира, согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, остается французский бизнесмен-миллиардер и президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Его состояние оценивают в $218 млрд .
На второй строчке - американский предприниматель, основатель интернет-компании Amazon.com и глава издательского дома The Washington Post Джефф Безос, его состояние - $201 млрд .
[info_b]Bloomberg Billionaires Index - это ежедневный рейтинг самых богатых людей мира. Данные в нем обновляют в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке.[/info_b]
Ранее Telegraf.news рассказывал, что Илон Маск намерен ввести в соцсети Х платную публикацию постов, возможность комментировать, создание закладок и не только. Планируется, что новинка коснется только новых пользователей. Маск уверен, что внедрение функции позволит «сдержать неумолимый натиск ботов».