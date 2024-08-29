В Администрации Лукашенко назвали дату запуска «белорусского YouTube»

Опубликовано: 29.08.2024 14:49 , Обновлено: 29.08.2024

Заместитель главы Администрации президента Беларуси Владимир Перцов в четверг, 29 августа, назвал дату предполагаемого запуска национального видеохостинга videobel.by. На этой платформе предложили размещать программы и "внеэфирные активности" государственным СМИ.

Владимир Перцов назвал новый видеохостинг “достаточно слабым аналогом” популярной международной платформы YouTube.

“Такой первый шаг к созданию белорусского YouTube”, - процитировало замглавы президентской Администрации госагентство БелТА.

Перцов объяснил необходимость создания такого сервиса непредсказуемостью развития ситуации с YouTube и желание предоставить белорусскому зрителю “видео по запросу через персональный компьютер, мобильный телефон там, где ему это удобно, в то время, когда ему это удобно делать”.

Помимо пользовательского видео посетителям видеохостинга также пообещали дать доступ к основным государственным телеканалам “в режиме реального времени”.

Запустить проект пообещали через две недели - 12 сентября .

Ранее Telegraf.news рассказал, что о подготовке нового видеопортала в Беларуси по аналогу YouTube стало известно в июле. Тогда Гендиректор БелТА Ирина Акулович заявляла, что он появится уже к концу августа и на нём смогут размещать свои проекты только белорусские государственные СМИ.

В Беларуси решили запустить аналог YouTube, но не для всех

Тем временем депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Цилько на фоне сообщений об аресте основателя популярного, в том числе в нашей стране, мессенджера Telegram Павла Дурова предложил создать белорусский аналог известной платформы и других соцсетей. В качестве показательного примера такой практики депутат привёл Китай и даже придумал названия для сугубо белорусских мессенджеров.

«ТГBY или InstaBY» — Белорусский депутат предложил создать аналог популярных мессенджеров «по примеру Китая»