В Беларуси начали включать связь 5G - Минсвязи

Опубликовано: 20.12.2025 15:32 , Обновлено: 20.12.2025

Министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский 19 декабря сообщил, что в Беларуси заработала 5G-связь. Первая зона, где мобильная связь начала работать по этой технологии была запущена в Минске, приурочив это событие к заседанию VII Всебелорусского народного собрания (ВНС).

Выступая на ВНС, Залесский пообещал белорусам увеличить скорость мобильного интернета в четыре раза в ближайшие 5 лет, а переход на формат 5G назвал одним из аспектов следующего этапа цифровизации Беларуси, передало госагентство БЕЛТА.

Заметили появление 5G-сигнала и сами минчане. По крайней мере, об этом сообщил столичный блогер Денис Блищ, ссылаясь на сообщения от своих подписчиков в Telegram-канале “Минск и минчанин”. По его словам, значок 5G-сигнала “поймали” на экранах своих смартфонов люди на улицах Брикета, Кальварийской, Цеткин, а также в жилом комплексе “Минск-Мир”.

[inf]5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G.

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, скорость интернета 1—2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей и не только.[/inf]

Напомним, внедрение 5G-связи в Беларуси предусмотрено отдельным инвестпроектом, реализация которого рассчитана на 2025-2034 годы. В состав сети 5G должна войти и единая сеть электросвязи по технологии LTE/LTE-Advanced (4G). По документу, в результате должна появиться единственная сеть сотовой подвижной электросвязи в Беларуси, с помощью которой можно будет оказывать услуги и по 4G, и по 5G.

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Ещё в августе этого года начальник управления электросвязи Минсвязи Дмитрий Корзун сообщил, что в Беларуси есть вопросы с поставками базового оборудования для сотовых операторов, но они решаются. В качестве доказательства он привел статистику за два года. А еще пообещал появление собственного белорусского телекоммуникационного оборудования.

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