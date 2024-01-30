«Управлять смартфоном или компьютером силой мыли» – Илон Маск вживил чип в мозг человека

Опубликовано: 30.01.2024 10:22 , Обновлено: 30.01.2024

Илон Маск на страницах принадлежащей ему социальной сети X написал, что вживил беспроводной чип, имплант Neuralink, в мозг человека. И что пациент после операции идёт на поправку. Маск добавил, что первые результаты обнадёживают, поскольку импланту уже удаётся регистрировать активность нейронов пациента.

Идти на такой риск людей толкают тяжёлые нарушения моторных функций, которые не позволяют им двигать конечностями самостоятельно. Neuralink поставил перед собой задачу настроить интерфейс между человеческим мозгом и компьютером таким образом, чтобы пациенты смогли эффективно управлять бионическими протезами или экзоскелетами, а в идеале начали бы двигать собственными конечностями.

Делают так: небольшой имплант цилиндрической формы устанавливают в отверстие в черепной коробке человека, а с головным мозгом он соединяется тончайшими электродами. По замыслу компании, проводить подобные операции должны специализированные роботы.

[info_b]Neuralink — американская нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском, планирующая заниматься разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов.[/info_b]

Долгое время добивавшаяся права начать клинические испытания на людях компания Neuralink в этом году уже провела первую операцию по вживлению в головной мозг пациента импланта, позволяющего наладить взаимодействие с компьютером. До этого сообщалось, что в общей сложности в текущем году такие операции будут проведены на 11 пациентах из числа добровольцев.

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Компания уже придумала название для своего импланта, который планирует выпускать серийно в случае успеха клинических испытаний. Обозначаемый как Telepathy, он должен позволять человеку «управлять смартфоном или компьютером, а также любым другим устройством, «буквально силой мысли». Целью стартапа, по словам Маска, является помощь людям с тяжёлыми нарушениями во взаимодействии мозга с нервной системой.

На предыдущих этапах испытаний решение Neuralink использовалось подопытными обезьянами для контроля предметов в компьютерных играх при помощи сигналов головного мозга. Обезьяна с вживлённым чипом, например, играла в пинг-понг на дисплее компьютера.

Первично компания хотела перейти к испытаниям импланта на людях к концу 2019 года, но разрешение удалось получить только в прошлом. По мнению научных консультантов Neuralink, прежде чем мозговые импланты компании будут одобрены к массовому применению, пройдут годы.

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