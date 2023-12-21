A1 объявил о закрытии одной из услуг доступа в Интернет. Что взамен?

Опубликовано: 21.12.2023 08:02 , Обновлено: 21.12.2023

Белорусский мобильный оператор А1 объявил о закрытии некогда очень популярной в Минске услуги по предоставлению доступа в Интернет по технологии ADSL.

Сотовый оператор объяснил такое решение “проведением работ по оптимизации сети фиксированной связи”. Там уточнили, что изменения коснутся, как физических, так и юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.

“С новой редакцией документов для клиентов-физических лиц можно ознакомиться здесь, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – здесь”, - рассказали в пресс-службе А1.

В качестве замены устаревшей услуги мобильный оператор предложил клиентам обратить внимание на услуги проводной передачи данных по оптоволоконным кабелям (GPON).

В Беларуси некогда популярный ADSL давно уже вытесняется более современным стандартом передачи данных. Причина этого — ограниченная пропускная способность в сетях ADSL (до 24 Мбит/с в ADSL2+), особенно «восходящего потока» от абонента (до 1,4 Мбит/с), в то время как тот же xPON — до 10 Гбит/с

Ранее Телеграф сообщил, что иногда белорусы сталкиваются с неприятным сюрпризом: чаще случайно, когда «ушли в минус» узнают, что каким-то образом оказались подписаны на платные услуги от мобильных операторов. Имеют ли компании право самовольно подключать абонементов на платные услуги? Что на этот счет говорит белорусский закон?

Юрист пояснил, имеют ли право мобильные операторы самовольно включать белорусам платные услуги