Ученые воссоздали ацтекский свисток смерти. Послушайте, как звучит «самый страшный в мире звук»

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Опубликовано: 29.09.2023 18:23 , Обновлено: 29.09.2023

В конце 1990-х годов в Мексике археологи нашли фрагменты ацтекских свистков в виде черепов. Предполагается, что они использовались во время жертвоприношений. С помощью 3D-принтера эксперты воссоздали такой свисток.

Звук, издаваемый свистком смерти, описали как «самый страшный в мире звук, нечто среднее между жутким порывом свистящего ветра и криком тысячи мертвецов», написал Onliner.

Остается загадкой, зачем ацтекам он был нужен. Есть три версии.

Во-первых, ацтеки могли считать, что такой звук помогает душам жертв перейти в загробную жизнь. Во-вторых, свисток могли захоранивать вместе с покойником, чтобы он отпугивал злых духов по дороге в загробный мир. В-третьих, это могло быть психологическое оружие на поле боя. «Представьте звук, издаваемый сотней таких свистков смерти. Противник мог получить огромный психологический урон», — не исключают специалисты.

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Форма свистка смерти повторяет форму человеческой гортани. Из любопытного: по какой-то причине эффект от ужасного звука сильнее, когда вы не видите, как человек дует в свисток.

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