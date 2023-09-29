Над Польшей заметили "космический поезд" Илона Маска. Белорусам приготовиться?

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Опубликовано: 29.09.2023 11:12 , Обновлено: 29.09.2023

Жители Польши 28 и 29 сентября могли наблюдать в небе спутники Starlink, так называемый «космический поезд» Илона Маска (их так называют из-за того, что спутники выстроены в одну линию). Вскоре «поезд» пролетит и над Беларусью.

«Космический поезд» направляется на восток, то есть, пролетят спутники и над нашей страной. По информации портала, отслеживающего Starlink, над Беларусью их можно будет наблюдать по утрам: в субботу, 30 сентября, примерно в 07:25, 1 октября (в 07:30), и 2 октября (в 07:40).

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Вот, как выглядит этот “космический поезд”:

[info_b] Starlink — спутниковая система, разворачиваемая компанией Илона Маска SpaceX для обеспечения интернетом в местах, где он ненадёжен, дорогой или вообще недоступен. В 2019 году была запущена первая группа из 60 спутников. В 2020-му SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в интернет. [/info_b]

Напомним, ранее Телеграф писал, что Маск предупредил, что сделает Twitter (X) платным для всех

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