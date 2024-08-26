«Скрывать нечего» - В Telegram назвали «абсурдом» обвинения в адрес Дурова

Опубликовано: 26.08.2024 08:33 , Обновлено: 26.08.2024

Команда Telegram вечером 25 августа официально прокомментировала задержание основателя популярного мессенджера Павла Дурова во Франции. В компании назвали "абсурдом" попытки возложить ответственность за злоупотребление мессенджером со стороны отдельных пользователей непосредственно на саму платформу или лично на её владельца.

В официальном Telegram-канале команды разработчиков появилось сообщение, в котором те заявили о том, что компания “соблюдает законы ЕС, включая Закон о цифровых услугах”, а модерация в мессенджере “соответствует стандартам отрасли и постоянно совершенствуется”.

“Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, он часто путешествует по Европе. Почти миллиард людей используют Telegram как средство общения и как источник важной информации. Ждем скорейшего разрешения этой ситуации”, - заявили соратники Дурова.

Между тем, суд во Франции продлил срок содержания под стражей Дурова до 28 августа, сообщило агентство AFP, ссылаясь на анонимный источник, близкий к расследованию. Согласно французскому законодательству, задержание может длиться в общей сложности не более 96 часов, после чего задержанному должны либо официально предъявить обвинения, либо выпустить Дурова на свободу.

Анонимные источники Telegram-канала “ЕЖ/дневник” сообщили, что в случае предъявления обвинений адвокаты Дурова намерены ходатайствовать о том, чтобы его отпустили его под залог либо под домашний арест. Однако, большинство французских СМИ склоняются к тому, что французский суд на это не пойдёт ми оставит Дурова под арестом на время следствия.

Между тем, задержание основателя популярного мессенджера вызвало большой резонанс как в родной ему России, так и за рубежом. Так, освободить Дурова французские власти призвал американский миллиардер Илон Маск, владелец другой популярной сети микроблогов Х. По его словам, модерация, в отсутствии которой в Telegram, в числе прочего, обвинили Дурова, является “синонимом, который пропаганда использует вместо словам “цензура”.

С таким же посылом выступил и итальянский вице-премьер, министр транспорта и инфраструктуры Маттео Сальвини, который также заявил, что задержание Дурова является ничем иным, как “проявлением цензуры”.

“В Европе мы уже подошли к цензуре, к вони режима. Да здравствует свобода, мысли и слова. Кому заткнут рот следующим? Великому (и неудобному) Илону Маску?”,— написал итальянский политик на своей странице в Facebook.

Ранее Telegraf.news сообщил, что основателя Telegram Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из частного бизнес-джета по прилёту из Азербайджана. Оказалось, что 39-летний предприниматель был зарегистрирован в FPR (список разыскиваемых лиц). Его задержали сотрудники жандармерии воздушного транспорта, предъявив ордер на обыск, выданный на основании некоего предварительного расследования.

Во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова

Как стало известно французскому телеканалу LCI, Дурову грозят обвинения по целому ряду преступлений: терроризм, наркотики, соучастие в мошенничестве, отмывание денег, сокрытие преступлений, связанных с педофилией.