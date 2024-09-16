Стоимость Apple упала на 116 миллиардов долларов после запуска "недоделанного" iPhone 16

Опубликовано: 16.09.2024 19:06 , Обновлено: 16.09.2024

Стоимость акций Apple снизилась более чем на 116 миллиардов долларов после того, как аналитики предупредили о более слабом, чем ожидалось, спросе на новый iPhone 16. Таким образом, акции самой дорогой компании в мире упали на 3,3%.

Это случилось после того, как аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) оценил предварительные продажи новых iPhone 16 серии в 37 млн единиц, что примерно на 12,7% ниже прошлогодних продаж iPhone 15 в первые выходные.

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Все дело в том, что Apple не запустила свой главный сервис для новых моделей - искусственный интеллект под названием Apple intelligence. Технический гигант заявил, что в ближайшие недели он представит Apple intelligence пользователям в США - в режиме, который в компании назвали “бета-версией”. И только в декабре запустит “локализованную” версию для Великобритании. Европейским странам и другим рынкам придется подождать до 2025 года.

В пояснении для клиентов аналитик Куо написал: “Одним из ключевых факторов, обусловивших более низкий, чем ожидалось, спрос на серию iPhone 16 Pro, является то, что основной продукт продаж, Apple Intelligence, недоступен при запуске одновременно с выпуском iPhone 16”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что новые iPhone Pro каждый год оснащаются рядом дополнительных преимуществ, оправдывающих более высокую цену по сравнению с iPhone начального уровня. Обычно они включают в себя третью телеобъективную камеру, которая остается эксклюзивной для серии Pro, и другие новые функции, которые впервые появляются в модели Pro, но внедряются в базовом iPhone годом позже.

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