Стоит ли белорусам покупать iPhone 16 Pro в 2024 году? Сравнили его с 15 Pro, 14 Pro и 13 Pro

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Опубликовано: 16.09.2024 10:20 , Обновлено: 16.09.2024

Новые iPhone Pro каждый год оснащаются рядом дополнительных преимуществ, оправдывающих более высокую цену по сравнению с iPhone начального уровня. Обычно они включают в себя третью телеобъективную камеру, которая остается эксклюзивной для серии Pro, и другие новые функции, которые впервые появляются в модели Pro, но внедряются в базовом iPhone годом позже.

Например, кнопка “Действие” впервые появилась на прошлогодних iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, но теперь она доступна и на iPhone 16.

Так стоит ли в 2024 году торопиться обновить iPhone на самую новую модель.? Или ещё не старые 15 Pro, 14 Pro и 13 Pro вполне могут послужить?

В то время как Apple оставляет свой iPhone базового уровня в продаже, как правило, в течение двух лет после запуска, модель Pro снимается с производства через год. Это, конечно, не значит, что вы не сможете найти прошлогодний iPhone 15 Pro - скорее всего, он все еще есть на складах. Но количество их будет ограниченно.

Дизайн и дисплей

У iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max теперь несколько новый дизайн по сравнению с прошлогодними моделями Pro.

Оба смартфона Pro этого года поставляются с экранами большего размера: Pro меньшего размера получил 6,3-дюймовый дисплей (по сравнению с 6,1 дюймами в 15 Pro), а Pro Max стал еще больше благодаря 6,9-дюймовому дисплею (по сравнению с 6,7-дюймовым дисплеем в прошлом году).

У iPhone премиум-класса теперь титановые корпуса, представленные в прошлом году, что позволяет сделать их легче, чем большинство предыдущих моделей, несмотря на больший размер экрана.

Камера iPhone

Камера iPhone 16 Pro теперь идентична камере соответствующей модели Pro Max. Что означает наличие 5-кратного оптического зума, который был недоступен в прошлогодней модели 15 Pro, но был в Pro Max. Все устройства iPhone 16, включая базовую модель и Plus, получили новую кнопку управления камерой, которая обеспечивает быстрый доступ к режимам фото- и видеосъемки.

Искусственный интеллект

iPhone 16 Pro получит доступ к различным функциям искусственного интеллекта от Apple Intelligence, включая функцию визуального анализа, которая использует камеру и искусственный интеллект для идентификации объектов и мест вокруг вас. Однако и iPhone 15 Pro также получит доступ к этим функциям. А вот iPhone 14 Pro и более ранние модели Pro останутся без них. А ведь там будут: анализ заметок, улучшенный помощник Siri и Genmoji - способ создания новых эмодзи.

Функции

Помимо аппаратного обеспечения с поддержкой искусственного интеллекта, iPhone 16 Pro также обладает общими с iPhone 15 Pro функциями, которые недоступны на iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro.

И 15 Pro, и 16 Pro оснащены портами USB-C вместо разъемов Lightning, и оба устройства могут записывать пространственное видео, представляющее собой разновидность 3D-видео, которое вы можете просматривать на гарнитуре Apple Vision Pro.

Постоянно включенный дисплей, динамичный вырез для камеры и спутниковая связь для экстренного вызова SOS - вот функции, доступные во всех этих моделях Pro, за исключением iPhone 13 Pro.

Сравнительная таблица iPhone 16 Pro, 15 Pro, 14 Pro и 13 Pro

Итак, чтобы разобраться, нужен ли вам более новый айфон, мы сделали сравнительную таблицу, в которой вы можете сравнить наличие тех или иных функций у iPhone 16 Pro, 15 Pro, 14 Pro и 13 Pro.

[info_b]К слову, на Куфаре за iPhone 16pro 256gb просят 8 000 р.[/info_b]

Модель Размер дисплея, технология, разрешение, частота обновления Плотность пикселей Габариты (мм) Вес (г) Мобильное ПО Камера Фронтальная камера Запись видео Процессор Оперативная память/Хранилище Расширяемое хранилище Аккумулятор Сенсор отпечатков пальцев Разъем Аудиоразъем Особые функции Цена в США (начальная) iPhone 13 Pro 6.1-дюймовый OLED; 2532x1170 пикселей 460 ppi 147 x 72 x 7.65 мм 204 г iOS 15 12 МП (широкий), 12 МП (ультраширокий), 12 МП (телефото) 12 МП Запись видео ProRes до 4K при 30 fps Apple A15 Bionic 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Нет Нет информации Нет (Face ID) Lightning Нет Технология ProMotion с адаптивными частотами обновления до 120Hz; lidar-сканер; поддержка 5G; MagSafe; водонепроницаемость (IP68); беспроводная зарядка; возможности dual-SIM (nano-SIM и e-SIM) $999 (128GB) iPhone 14 Pro 6.1-дюймовый OLED; 120 Гц; 2556x1179 пикселей 460 ppi 147.5 x 71.5 x 7.85 мм 206 г iOS 16 48 МП (широкий), 12 МП (ультраширокий), 12 МП (телефото) 12 МП 4K при 60 fps Apple A16 Bionic 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Нет Не раскрыто; Apple заявляет до 23 часов воспроизведения видео Нет (Face ID) Lightning Нет Dynamic Island; Always-On дисплей; поддержка 5G; MagSafe; водонепроницаемость (IP68); беспроводная зарядка; возможности dual-SIM (e-SIM) $999 (128GB) iPhone 15 Pro 6.1-дюймовый OLED; 2556x1179 пикселей; адаптивная частота 120 Гц 460 ppi 146.6 x 70.6 x 8.25 мм 187 г iOS 17 48 МП (широкий), 12 МП (ультраширокий), 12 МП (3x телефото) 12 МП 4K A17 Pro 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Нет Не раскрыто; Apple заявляет до 23 часов воспроизведения видео (20 часов потокового воспроизведения) Нет (Face ID) USB-C (USB 3.0) Нет 5G (mmw/Sub6), Action Button, Always-On дисплей, IP68 рейтинг, MagSafe, Dynamic Island, оптический зум 5x (эквивалент 120 мм), спутниковая связь, eSIM, технология сетевого взаимодействия Thread. $999 (128GB) iPhone 16 Pro 6.3-дюймовый OLED Super Retina XDR; 2622 x 1206 пикселей 460 ppi 149.6 x 71.5 x 8.25 мм 199 г iOS 18 48 МП (fusion), 48 МП (ультраширокий) и телефото на 5x зуме 12 МП 4K до 120 fps; пространственное видео на 1080p при 30 fps A18 Pro 128GB, 256GB, 512GB, 1TB Нет До 27 часов воспроизведения видео; до 22 часов потокового воспроизведения. Проводная зарядка на 20W. Беспроводная зарядка MagSafe до 25W с адаптером на 30W или выше; Qi2 до 15W. Нет (Face ID) USB-C Нет AИ, кнопка Action, кнопка управления камерой, микрофоны для аудио, Dynamic Island, диапазон яркости дисплея от 1 до 2000 нит, водонепроницаемость IP68. Цвета: черный титан, белый титан, натуральный титан, десертный титан. $999 (128GB)

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