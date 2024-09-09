Apple показала iPhone 16, iPhone 16 Plus и Pro, Pro Max. Осторожнее с поумневшей Siri

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Опубликовано: 09.09.2024 21:20 , Обновлено: 10.09.2024

Компания Apple представила свою новую базовую модель iPhone 16 наряду с iPhone 16 Plus. В очереди на презентации ещё iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Все четыре устройства, похоже, имеют шанс войти в число лучших iPhone всех времен, предлагая новую кнопку, переработанные камеры и функции Apple Intelligence, которые также могут сделать их одними из лучших телефонов с искусственным интеллектом 2024 года (как отметил Тим Кук на сцене, это “первые iPhone, разработанные с нуля для Apple Intelligence”).

При этом новые модели — в этом нет ничего удивительного — во многом похожи на предыдущие модели. Говорят, что красота внутри — и в случае с непродвинутой моделью iPhone 16 это будет совершенно новый процессор Apple A18, изготовленный по 3-нм технологическому процессу.

Новое обновление Apple для линейки iPhone 16 - это совершенно новая аппаратная кнопка. Все верно, компания, которая убирает кнопки и порты, потратила последние два года на то, чтобы добавить их обратно — как ни странно.

iPhone 16

Размер экрана у смартфона будет 6,1 дюйма.

Ниже мы собрали все, что вам нужно знать об iPhone 16, от его цены и даты выпуска до нового аппаратного и программного обеспечения.

iPhone 16 был унаследовал кнопку действия от iPhone 15 Pro и получил новую специальную кнопку управления съемкой с камеры.

Она представляет собой емкостную область, которая позволяет вам проводить по ней пальцем, чтобы быстро и легко увеличивать или уменьшать масштаб изображения.













В iPhone 16 используется новый чипсет A18. Скорее всего, он будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти.

Что еще более важно, в телефоне установлен 5-ядерный графический процессор — “консольный”, как называет его Apple. Это огромная часть будущего всех смартфонов iPhone, поскольку Apple продолжает продвигать игры. И в App Store уже есть Assassin’s Creed от Ubisoft и Resident Evil от Capcom. Это не переделки с плохими текстурами, а настоящие порты консольных игр.













А ещё iPhone 16 получил более интеллектуальную функцию Siri и другие интеллектуальные функции Apple Intelligence. А его камеры выровнены по вертикали для съемки пространственного видео. Смартфоны будут поставляться с iOS 18.

iPhone 16 будет выполнен в ультрамариновом, бирюзовом, розовом, белом и черном цветах.

iPhone 16 Plus

Размер экрана у Plus будет 6,7 дюйма.

У камеры тепер тоже есть специальная кнопка для управления съемкой. Оно также унаследовало от iPhone 15 Pro функцию “Действие”.

В iPhone 16 Plus также используется новый чипсет A18. В iPhone 16 Plus будет доступно до 512 ГБ памяти.

Смартфон оснащен функцией Siri на базе технологии ChatGPT и другими интеллектуальными функциями Apple Intelligence.

Камеры также расположены вертикально, что позволяет снимать пространственное видео.

А доступен смартфон в ультрамариновом, бирюзовом, розовом, белом и черном цветах.

Осторожнее с умной Siri

В Apple заявили, что вы можете попросить Siri выполнить сложные задания, например “Отправить Маше фотографии с пикника на прошлых выходных” — Siri просмотрит ваши фотографии, найдет снимки с пикника и отправит их через iMessage. Только поосторожнее с командами отправить кому-то личные фото.

Apple Pro

А вот так выглядит Apple iPhone Pro:













Большой iPhone 16 Pro Max и компактный iPhone 16 Pro являются новыми флагманскими телефонами премиум-класса.

Поскольку Купертино наконец-то вступает в эру искусственного интеллекта, эти устройства станут идеальными инструментами для этой работы, надеются в компании. Хотя все новые модели iPhone 16 поддерживают технологию Apple Intelligence, лучше всего она будет реализована на новых iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro, пообещали в компании.

А вот такие будут цвета у продвинутых моделей:

В отличие от обычных iPhone 16 и iPhone 16 Plus, которые в основном похожи на прошлогодние недорогие iPhone, в новых iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max внесено множество изменений, что делает их одними из самых важных новинок iPhone для Apple за последние годы.

Как iPhone 16 Pro Max, так и iPhone 16 Pro работают на базе совершенно нового набора микросхем Apple A18 Pro. Это 3-нм чип Apple второго поколения, следующий за прошлогодним A17 Pro, и построен он по 3-нм технологическому процессу TSMC второго поколения.

iPhone 16 Pro Max получил более крупный 6,9-дюймовый дисплей по сравнению с 6,7-дюймовым, в то время как меньший iPhone 16 Pro получил 6,3-дюймовый дисплей, что является улучшением по сравнению с 6,1-дюймовым дисплеем предыдущего поколения. Мы можем поблагодарить за это новые сверхтонкие лицевые панели.

В то же время Apple удалось добиться такого увеличения дисплея без существенного увеличения габаритов обоих телефонов. iPhone 16 Pro Max всего на 3,1 мм выше, чем iPhone 15 Pro Max, и при этом всего на 0,88 м шире, в то время как iPhone 16 Pro стал примерно на 3 мм выше, чем iPhone 15 Pro, и на 0,85 мм шире. Оба новых iPhone имеют толщину 8,25 мм и весят на несколько граммов больше, чем раньше.

Что касается дисплеев, то здесь изменений немного, если не считать довольно существенного увеличения размера. В обоих телефонах используются OLED-дисплеи Liquid Retina XDR с технологией Promotional, обеспечивающей плавную частоту обновления 120 Гц.

В нижней части оба устройства оснащены портами USB Type-C, хотя мы и не ожидали чего-то другого.после решения ЕС. Владельцы также получила обычную защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Камеры Pro

iPhone 16 Pro Max и iPhone 16 Pro имеют одинаковые настройки камер, в том числе широкоугольную камеру на 48 Мп. Оба телефона оснащены новой сверхширокополосной камерой на 48 Мп, что является серьезным улучшением по сравнению со сверхширокополосной камерой на 12 Мп, которая использовалась на всех предыдущих iPhone.

Что касается передней панели телеобъектива, то и iPhone 16 Pro Max, и iPhone 16 Pro оснащены одинаковыми 5-кратными телеобъективными тетрапризматическими камерами.

Что касается Apple Intelligence, то она будет доступна сразу после выхода iOS 18.1, хотя некоторые функции будут добавлены позже, например, обновленный и гораздо более функциональный помощник Siri, который появится где-то в начале 2025 года.

Apple Intelligence предлагает множество новых функций, таких как инструменты для записи, уведомления и сводки по электронной почте, инструмент очистки для удаления нежелательных объектов с ваших фотографий, интеллектуальный поиск изображений на фотографиях, инструмент для создания цифровых изображений, генеративные эмодзи, получившие название Genmoji, визуально обновленный Siri и многое другое.

Кроме того, будет встроена программа Open AI ChatGPT, которая легко интегрируется в Siri и инструменты для написания текстов, что обеспечивает более высокий уровень работы с ИИ.