Стала известна победительница первого в мире конкурс красоты девушек, созданных ИИ. Кому достались 13 тыс. долларов?
Победительницей первого в мире конкурса красоты с использованием искусственного интеллекта Fanvue World Ai Creator Awards по итогу решения судей стала Кенза Лейли. Её разработчики получили премию $13 тысяч.
Напомним, что конкурс красоты для девушек, сгенерированных ИИ, запустила популярная на Западе онлайн-площадка для заработка на платном контенте Fanvue (Аналог Onlyfans).
В мае конкурс, который получил название Fanvue World Ai Creator Awards, отобрал 10 претенденток из 1500 для борьбы за звание первой Мисс Ai в мире. и приз в размере 20 тысяч.
Для получения премии от конкурсанток требовались не только красивая внешность. Финалисток оценивали по их реалистичности, технологическому мастерству, а также по их влиянию в социальных сетях.
Призовой фонд в размере 20 000 долларов США разделили между тремя лучшими участниками, где победителю досталось $13 тысяч.
Ею стала Кенза Лейли, созданная с помощью технологии с использованием ИИ «инфлюенсер из Марокко».
Судьи были впечатлены передовыми технологиями, лёгшими в основу звезды искусственного интеллекта, а также ее убедительной «личностью».
Технология с использованием этого персонажа, созданного ИИ была задействована в ряде роликов, где она смогла говорить на семи разных языках и даже отвечать фанатам в режиме реального времени.
Создатель Кензы выпустил видеоролик с благодарственной речью, созданный с помощью искусственного интеллекта.
«Победа в конкурсе «Мисс ИИ» еще больше мотивирует меня продолжать работу по развитию технологий ИИ», - заявила Кенза после победы в своём Instagram.
На втором месте оказался искусственный интеллект под названием Лалина. Её страница в Instagram насчитывает 93 000 подписчиков и предлагает «стильную атмосферу с ноткой соблазнения».
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Третье место заняла “португалка” Оливия С. Она является виртуальным инфлюенсером в сфере путешествий и её разработчики часто демонстрируют её в разных местах по всему миру.
Хотя идея конкурса влиятельных лиц в сфере ИИ сейчас может показаться странной, организаторы конкурса считают, что он может перерасти в масштабную индустрию. Так, площадка Fanvue подсчитала, что к концу этого года объем отрасли может составить более $1 миллиарда, учитывая появление новых авторов по всему миру.
Некоторые из ведущих влиятельных лиц в сфере ИИ, такие как Айтана Лопес, уже взимают с крупных брендов плату до 1000 долларов за публикацию. Например, команда Aitana подписала соглашение с Llongueras - крупной сетью испанских парикмахерских. Это объяснили затруднениями в поиске живых моделей, готовых менять прическу каждые несколько недель. Компания обратилась к моделям ИИ в качестве альтернативы.
Учредители конкурса полагают, что ИИ-инфлюенсеры станут более распространены, но не заменят людей-инфлюенсеров.
«Речь не идет о том, что роботы заменят нас. ИИ — это новый навык, которым вам необходимо обладать прямо сейчас, потому что, в конце концов, это то, что действительно происходит. ИИ никогда не заменит творческий ум реального человека, но он может расширить ваши возможности», - заявила одна из судей и член команды влиятельной персоны в сфере искусственного интеллекта Айтаны Лопес София Новалес.
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