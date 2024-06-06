Появились фото претенденток на первый в мире конкурс красоты девушек, созданных ИИ. Какой приз?
Конкурс красоты Fanvue World Ai Creator Awards для девушек, сгенерированных ИИ, обнародовал список 10 искусственных финалисток, которые будут бороться за звание первой Мисс AI в мире и приз в размере $20 тысяч. Об этом рассказало издание Daily Mail.
Эксперты полагают, что конкуренция “будет жесткой”, поскольку в конкурсе участвуют самые разные типажи – от рыжеволосой туристической звезды Оливии Си до турецкой модели и астронавта Асены Илик. Для первого вмире конкурса красоты женщин, сгенерированных ИИ, из 1500 претенденток были отобраны всего 10 финалисток.
Как и в случае с любым другим конкурсом, чтобы получить приз, потребуется нечто большее, чем просто красивая внешность, а финалистов также будут оценивать по их технологиям и влиянию в социальных сетях.
Призовой фонд в размере 20 000 долларов США будет разделен между тремя лучшими участниками, причем победитель получит 5 000 долларов наличными, а также привилегии и рекламные акции на платформе Fanvue.
[info_b]Fanvue - онлайн-площадка для заработка на платном контенте. Аналог OnlyFans.[/info_b]
При запуске конкурса его соучредитель Уилл Монанж выразил надежду, что World Ai Creator Award (WAICA) станет соревнованием, похожим на “Оскар” в области искусственного интеллекта. И отметил, что, несмотря на то, что этой индустрии не хватает влияния Голливуда, она начинает становиться прибыльной альтернативой работе с дорогими и трудными реальными людьми.
Пока одних стремительное развитие ИИ вгоняет в тревогу, у создателей искусственного интеллекта растёт число последователей: некоторые из них зарабатывают около 10 000 долларов в месяц от подписок Fanvue.
Эта потенциальная прибыль, безусловно, имеет глобальную привлекательность: финалисты приезжают из Франции, Марокко, Индии и других стран.
Но, как и во многих других конкурсах, многие участники заявляют, что делают все это ради различных социальных целей.
«На протяжении десятилетий театральные представления в реальной жизни развивались и становились более инклюзивными и репрезентативными. Но что интересно в этой новой форме зрелища, так это то, что создатели искусственного интеллекта могут стать частью этой эволюции в ускоренном темпе благодаря технологиям», - заявила ведущий историк театральных представлений и судья конкурса «Мисс ИИ» Салли Энн Фосетт (реальный человек).
Например, индийская участница ИИ-конкурса красоты Зара Шатавари занимается продвижением натуральных гормональных добавок, а создатели Aiyana Rainbow окрестили свой ИИ «голосом принятия ЛГБТ».
Многие участницы собрали на своих страничках в соцсетях уже несколько десятков тысяч подписчиков. Вот как выглядят финалистки первого в мире конкурса красоты для девушек, сгенерированных ИИ.
Ранее Telegraf.news писал о том, что сгущёнка — это классика белорусского стола. Но какая лучше: глубокская или рогачёвская? Этот вопрос давно стал мемом и предметом бесконечных споров. Чтобы получить объективное мнение, мы обратились к нейтральному судье — искусственному интеллекту. Спросили у трёх качественных моделей ИИ: Gemini 1.5 Flash, Microsoft Copilot и YaGPT. Что же они нам ответили?
Какая сгущёнка лучше — глубокская или рогачёвская? Вот что ответил искусственный интеллект