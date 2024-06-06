Появились фото претенденток на первый в мире конкурс красоты девушек, созданных ИИ. Какой приз?

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Опубликовано: 06.06.2024 14:36 , Обновлено: 06.06.2024

Конкурс красоты Fanvue World Ai Creator Awards для девушек, сгенерированных ИИ, обнародовал список 10 искусственных финалисток, которые будут бороться за звание первой Мисс AI в мире и приз в размере $20 тысяч. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Эксперты полагают, что конкуренция “будет жесткой”, поскольку в конкурсе участвуют самые разные типажи – от рыжеволосой туристической звезды Оливии Си до турецкой модели и астронавта Асены Илик. Для первого вмире конкурса красоты женщин, сгенерированных ИИ, из 1500 претенденток были отобраны всего 10 финалисток.

Как и в случае с любым другим конкурсом, чтобы получить приз, потребуется нечто большее, чем просто красивая внешность, а финалистов также будут оценивать по их технологиям и влиянию в социальных сетях.

Призовой фонд в размере 20 000 долларов США будет разделен между тремя лучшими участниками, причем победитель получит 5 000 долларов наличными, а также привилегии и рекламные акции на платформе Fanvue.

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При запуске конкурса его соучредитель Уилл Монанж выразил надежду, что World Ai Creator Award (WAICA) станет соревнованием, похожим на “Оскар” в области искусственного интеллекта. И отметил, что, несмотря на то, что этой индустрии не хватает влияния Голливуда, она начинает становиться прибыльной альтернативой работе с дорогими и трудными реальными людьми.

Пока одних стремительное развитие ИИ вгоняет в тревогу, у создателей искусственного интеллекта растёт число последователей: некоторые из них зарабатывают около 10 000 долларов в месяц от подписок Fanvue.

Эта потенциальная прибыль, безусловно, имеет глобальную привлекательность: финалисты приезжают из Франции, Марокко, Индии и других стран.

Но, как и во многих других конкурсах, многие участники заявляют, что делают все это ради различных социальных целей.

«На протяжении десятилетий театральные представления в реальной жизни развивались и становились более инклюзивными и репрезентативными. Но что интересно в этой новой форме зрелища, так это то, что создатели искусственного интеллекта могут стать частью этой эволюции в ускоренном темпе благодаря технологиям», - заявила ведущий историк театральных представлений и судья конкурса «Мисс ИИ» Салли Энн Фосетт (реальный человек).

Например, индийская участница ИИ-конкурса красоты Зара Шатавари занимается продвижением натуральных гормональных добавок, а создатели Aiyana Rainbow окрестили свой ИИ «голосом принятия ЛГБТ».

Многие участницы собрали на своих страничках в соцсетях уже несколько десятков тысяч подписчиков. Вот как выглядят финалистки первого в мире конкурса красоты для девушек, сгенерированных ИИ.

Участницы Оливия Си и "румынка" Айяна Рэйнбоу. Фото: Fanvue

Зарата Шатавари и "японско-афро-бразильская художница" Айля Лу. Фото: Fanvue

Участницы "француженка" Анны Керди и Кенза Лейли "из Морокко". Фото: Fanvue

Элиза Хан из "Бангладеш" и Асена Илик из "Турции". Фото: Fanvue

Лалина и Серен Ай. Фото: Fanvue

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