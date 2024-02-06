Стала известна цена Apple Vision Pro в Беларуси. На сколько дороже, чем в США, где продают по $3499?

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Опубликовано: 06.02.2024 12:10 , Обновлено: 06.02.2024

Стать обладателем Apple Vision Pro уже можно и в Беларуси – спустя всего 5 дней после старта их продаж в США. В компании Apple объявили, что ценник у них начинается от 3499 долларов, можно и в рассрочку. За какие деньги можно сделать заказ в Беларуси и сколько придется подождать?

В интернете появились предложения о продаже гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro с доставкой по Беларуси. Цена – от 20 тысяч рублей. Сравним с Apple. Курс доллара Нацбанка РБ по состоянию на 6 февраля – 3.2222 BYN. Получается, что американцы продают гарнитуру по 11275 рублей.

Портал Onliner сообщил, что ждать доставку придется почти две недели.

Компания официально представила Apple Vision Pro 2 февраля. И объявила, что гарнитура теперь доступна в магазинах и на веб-сайте Apple.

В пресс-релизе компании рассказали, что гарнитура выпущена с более чем 600 приложениями и играми, «разработанными для того, чтобы в полной мере использовать уникальные и мощные возможности Apple Pro Vision». Apple заявил, что Vision Pro имеет «бесконечный лист», на котором приложения могут масштабироваться за пределы традиционного дисплея, и представляет собой «мощный трехмерный пользовательский интерфейс, по которому пользователи перемещаются с помощью глаз, рук и голоса». Генеральный директор Тим Кук назвал Apple Vision Pro «самым передовым устройством бытовой электроники, когда-либо созданным».

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Что такое Apple Vision Pro?

Впервые гарнитура была представлена ​​на Всемирной конференции разработчиков в июне как устройство, сочетающее в себе дополненную и виртуальную реальность. Пользователи могут управлять интерфейсом устройства с помощью глаз, рук и голоса.

Apple выпустила рекламный ролик, в котором показано, как пользователь надевает устройство, а затем видит множество приложений, накладывающихся на его окружение.

А вот здесь – подробнее о возможностях новинки:

В интернете появились первые ролики, на которых люди в очках Apple Vision Pro ведут себя очень необычно.

[link href=“https://www.tiktok.com/@alchoromer?refer=embed” title=“@alchoromer” target=“_blank” rel=“noopener”] @alchoromer [/link] Будущее сейчач??? ??? Ребята на видео haig98 (x), CaseyNeistat(yt) sanjosefoos(ig) [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5?refer=embed” title=“будущее” target=“_blank” rel=“noopener”] #будущее [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%84%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC?refer=embed” title=“футризм” target=“_blank” rel=“noopener”] #футризм [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/apple?refer=embed” title=“apple” target=“_blank” rel=“noopener”] #apple [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/applevisionpro?refer=embed” title=“applevisionpro” target=“_blank” rel=“noopener”] #applevisionpro [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/applevision?refer=embed” title=“applevision” target=“_blank” rel=“noopener”] #applevision [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/longervideos?refer=embed” title=“longervideos” target=“_blank” rel=“noopener”] #longervideos [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7331764622796262150?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Alchoromer” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Alchoromer [/link]

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Ранее Телеграф писал, что в Минске в помещениях часового завода “Луч” открыли цех по “производству” айфонов под брендом Breezy. Оказалось, туда привозят б/у мобильники от Apple, разбирают, чистят и упаковывают в свои коробки. Мощность цеха — 2500 айфонов в месяц.

В Минске открыли «производство» айфонов. Это как?