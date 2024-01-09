Американец нашел iPhone, который выпал из самолета, где оторвало дверь. Что увидел?

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Житель Вашингтона написал в соцсетях, что нашел на обочине дороги iPhone, который «все еще находился в режиме самолета, с половиной батареи и был открыт для получения багажа» рейса ASA1282 авиакомпании Alaska Airlines. Это тот самый рейс, во время которого 6 января прямо в полете на высоте почти пяти километров вырвало аварийную дверь.

В телефоне все еще осталась часть заряда, написал мужчина. И камера спустя три дня все еще работала.

[link href=“https://www.tiktok.com/@seansafyre?refer=embed” title=“@seansafyre” target=“_blank” rel=“noopener”] @seansafyre [/link] quick story of how I found a phone that dropped 16,000 feet ? definitely belonged to a passenger on [link href=“https://www.tiktok.com/tag/alaskaairlines?refer=embed” title=“alaskaairlines” target=“_blank” rel=“noopener”] #alaskaairlines [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/asa1282?refer=embed” title=“asa1282” target=“_blank” rel=“noopener”] #asa1282 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7321567889935338271?refer=embed” title=”♬ original sound - Sean Bates” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Sean Bates [/link]