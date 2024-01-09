Американец нашел iPhone, который выпал из самолета, где оторвало дверь. Что увидел?
Житель Вашингтона написал в соцсетях, что нашел на обочине дороги iPhone, который «все еще находился в режиме самолета, с половиной батареи и был открыт для получения багажа» рейса ASA1282 авиакомпании Alaska Airlines. Это тот самый рейс, во время которого 6 января прямо в полете на высоте почти пяти километров вырвало аварийную дверь.
В телефоне все еще осталась часть заряда, написал мужчина. И камера спустя три дня все еще работала.
[link href=“https://www.tiktok.com/@seansafyre?refer=embed” title=“@seansafyre” target=“_blank” rel=“noopener”] @seansafyre [/link] quick story of how I found a phone that dropped 16,000 feet ? definitely belonged to a passenger on [link href=“https://www.tiktok.com/tag/alaskaairlines?refer=embed” title=“alaskaairlines” target=“_blank” rel=“noopener”] #alaskaairlines [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/asa1282?refer=embed” title=“asa1282” target=“_blank” rel=“noopener”] #asa1282 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7321567889935338271?refer=embed” title=”♬ original sound - Sean Bates” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Sean Bates [/link]
Тему поиска хозяина аппарата новый его владелец не поднял. Зато поднял волну комментариев. Многие комментаторы удивились и даже внесли предложения.
«Как такое возможно? С высоты 5 километров? Я ронял свой iPhone с кухонного стола, и он сломался».
«У него до сих пор 44% заряда батареи? Прошло уже несколько дней. Это очень долго, даже если он был на низком энергопотреблении и в авиарежиме».
«Может, компании Apple стоит заняться изготовлением окон для самолетов?»
«Это потрясающе. Маркетинговый отдел Apple, возможно, уже работает, планируя создать невероятную рекламу из этого прискорбного инцидента».
Как случился инцидент на высоте 5 км?
Ранее Телеграф рассказывал, что вечером в субботу, 6 января, в ходе рейса авиакомпании Alaska Airlines из Портленда в Онтарио у Boeing 737 MAX 9 на высоте в 4,9 километра оторвало аварийную дверь в середине салона. При этом много вещей пассажиров вылетело наружу. К счастью, обошлось без жертв.