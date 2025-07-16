Сотни пользователей соцсетей уверены, что исчез популярный смайлик. Новый «эффект Манделы»?

Опубликовано: 16.07.2025 14:10 , Обновлено: 16.07.2025

Пользователи социальных сетей, в частности TikTok, принялись активно обсуждать «исчезновение» популярного эмодзи. Они уверены, что раньше существовал смайлик с изображением девушки, которая находится в спа — с полотенцем на голове и огурцами на глазах. Однако найти его сейчас почему-то не получается.

«Пожалуйста, скажите, что кто-то помнит эмодзи девушки с полотенцем на волосах и огурцами на глазах , будто она в спа! Я не могу его найти и теперь понимаю, что его не существует, но я так отчётливо его помню», — написала одна из пользовательниц в вирусном видео, передал Daily Mail.

Её публикация вызвала бурную реакцию. Многие комментаторы подтвердили, что тоже помнят этот смайлик и даже недавно хотели его использовать, да не нашли.

Некоторые утверждали, что помнят очень точные детали. Например, что на девушке был «розовый халат и бирюзовое полотенце на голове» или что у неё была «светло-зелёная маска для лица».

Однако, согласно официальным данным Консорциума Unicode — организации, отвечающей за стандартный набор эмодзи, — смайлика с таким описанием никогда не существовало. Во всех официальных наборах для различных устройств нет ни одного эмодзи , где была бы девушка в полотенце и с огурцами на глазах.

Существуют похожие варианты, например, эмодзи «Женщина в бане» ?‍♀️ или «Женщина, получающая массаж»?‍♀️, но они не соответствуют детальному описанию, которое помнят пользователи.

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Это явление уже назвали свежим примером « эффекта Манделы » — феномена коллективной ложной памяти, когда большая группа людей убеждена в том, чего на самом деле не было. Психологи объясняют это тем, что человеческий мозг склонен смешивать информацию и достраивать недостающие детали.

Ранее в TikTok уже искали другой «пропавший» эмодзи — грабителя в чёрной маске и полосатой рубашке . Его, как ни странно, тоже никогда не существовало. А вы помните такие?

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