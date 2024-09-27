Пользователи Instagram нашли секретную игру с эмодзи в приложении. Как в неё поиграть?

Опубликовано: 27.09.2024 12:16 , Обновлено: 27.09.2024

Instagram - одна из самых популярных соцсетей в мире с более чем 2 миллиардами пользователей. Однако далеко не всем известны возможности ежедневно используемого ими приложения. Так, например, некоторые пользователи только недавно узнали о существовании игры с эмодзи в переписках. Рассказываем, что за игра и куда нужно жать, чтобы поиграть.

Один из пользователей соцсети Х признался в одном из постов, что лишь недавно обнаружил, что в Instagram можно поиграть в игру.

«Сегодня я узнал, что если нажать на эмодзи, отправленный им в личном чате, то можно сыграть с ним в понг», - написал он соцсети.

Найти секретную игру Instagram очень просто.

Откройте приложение на своем смартфоне и нажмите на значок бумажного самолетика в правом верхнем углу, чтобы открыть личные сообщения.

Откройте одну из переписок и нажмите на текстовое поле в нижней части экрана. Отправьте другу любой смайлик.

Наконец, нажмите на этот смайлик-сообщение, и игра начнётся.

Игра представляет собой версию классической игры Pong, в которой эмодзи выполняют функцию мяча.

Просто переместите ракетку большим пальцем и перехватите подпрыгивающий смайлик, прежде чем он вылетит за пределы экрана.

По мере того, как вы успешно справляетесь с задачей, ваш счет будет увеличиваться, как и скорость подпрыгивающего эмодзи. Вскоре он начнёт двигаться так быстро, что вы едва сможете быстро реагировать.

Игра работает с любым эмодзи, будь то смайлик, мяч или баклажан.

Некоторые персонажи могут даже видоизменяться на протяжении игры. Например гусеница превратится в бабочку через несколько уровней.

Хоть игра и не нова, другие пользователи Instagram также признались, что не знали о её существовании.

«Нажал на плачущий и смеющийся эмодзи в Instagram, и он перенес меня в мини-игру, в которой можно играть с ним в понг? Это что, такое? Я умираю?», - написал один комментатор.

«Это работает со всеми эмодзи? И ведет счет? Я об этом не знал или ЦРУ наконец-то пытается меня сломать», - пошутил другой.

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