Госпредприятие пообещало белорусам призы за проверку скорости интернета

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Опубликовано: 16.07.2025 17:21 , Обновлено: 16.07.2025

В Беларуси запустили мобильную игру «НА ХВАЛЕ», участникам которой предложили получать призы за измерение качества мобильной связи в разных точках страны. Организатором выступило «БелГИЭ» — госпредприятие по надзору за электросвязью.

Как сообщили авторы игры в своём анонсе, пользователям необходимо скачать приложение «ХВАЛЯ» и проводить в нём тесты качества связи во время путешествий по Беларуси. За каждое выполненное измерение будут начисляться баллы — «хваля-коины». Накопленные баллы впоследствии можно будет обменять на призы, пообещали в БелГИЭ, не уточнив их ассортимент.

[info_b]Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» (Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи) является уполномоченной государственной организацией. В её функции входит регулирование использования радиочастотного спектра, надзор за соблюдением законодательства в области электросвязи, а также регистрация и выдача разрешений на использование радиоэлектронных средств.[/info_b]

Цель проекта — собрать данные о реальном качестве покрытия мобильной связи для его дальнейшего улучшения, заявили специалисты. «Больше тестов — лучше связь и ценнее призы!» — утверждают разработчики.

Но владельцы смартфонов на базе ОС Android могут расстроиться. Игра доступна лишь для устройств с iOS .

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали об эмоциональном видео с жалобой на одного из мобильных операторов. По словам белоруски, у неё «постоянно не ловит связь» и ей сложно до кого-то дозвониться. В комментариях многие пользователи поддержали женщину и также посетовали на качество связи, в том числе у других операторов. Кто-то даже предложил подать в суд.

«Уже нет сил» — Белорусы пригрозили подать в суд на всех мобильных операторов. А что говорит оценка БелГИЭ?