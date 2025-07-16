Госпредприятие пообещало белорусам призы за проверку скорости интернета
В Беларуси запустили мобильную игру «НА ХВАЛЕ», участникам которой предложили получать призы за измерение качества мобильной связи в разных точках страны. Организатором выступило «БелГИЭ» — госпредприятие по надзору за электросвязью.
Как сообщили авторы игры в своём анонсе, пользователям необходимо скачать приложение «ХВАЛЯ» и проводить в нём тесты качества связи во время путешествий по Беларуси. За каждое выполненное измерение будут начисляться баллы — «хваля-коины». Накопленные баллы впоследствии можно будет обменять на призы, пообещали в БелГИЭ, не уточнив их ассортимент.
[info_b]Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» (Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи) является уполномоченной государственной организацией. В её функции входит регулирование использования радиочастотного спектра, надзор за соблюдением законодательства в области электросвязи, а также регистрация и выдача разрешений на использование радиоэлектронных средств.[/info_b]
Цель проекта — собрать данные о реальном качестве покрытия мобильной связи для его дальнейшего улучшения, заявили специалисты. «Больше тестов — лучше связь и ценнее призы!» — утверждают разработчики.
Но владельцы смартфонов на базе ОС Android могут расстроиться. Игра доступна лишь для устройств с iOS .
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали об эмоциональном видео с жалобой на одного из мобильных операторов. По словам белоруски, у неё «постоянно не ловит связь» и ей сложно до кого-то дозвониться. В комментариях многие пользователи поддержали женщину и также посетовали на качество связи, в том числе у других операторов. Кто-то даже предложил подать в суд.
«Уже нет сил» — Белорусы пригрозили подать в суд на всех мобильных операторов. А что говорит оценка БелГИЭ?