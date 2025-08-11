Мобильный оператор объявил о «масштабных работах» по улучшению связи в двух областях Беларуси

Опубликовано: 11.08.2025 13:38 , Обновлено: 11.08.2025

Компания А1 сообщила о планах «модернизировать» сеть в Могилёвской и Брестской областях. Как заявили в компании, работы затронули 425 базовых станций, где запущено более 1700 новых секторов в диапазоне 2100 МГц.

По словам представителей А1, это должно обеспечить более высокую скорость мобильного интернета и стабильность голосовых вызовов .

В компании не назвали конкретные населённые пункты, где после модернизации доступны «все современные возможности для общения», ограничившись лишь картой покрытия.

Но предложили оставлять свои пожелания по улучшению связи для «конкретных адресов» по ссылке.

Другие операторы также недавно сообщали о работах на сетях. Так, в МТС 6 августа проинформировали о запуске более 120 секторов 4G в 19 районах страны. Особенно активно, по словам компании, работы велись в Бресте , Витебске и Гродно . С начала года количество вышек LTE увеличилось на 650, заявили в МТС.

В life:) в июле заявляли о расширении сети на 1000 базовых станций LTE с начала года. В июле, по заверениям оператора, связь улучшилась в деревнях Романы , Придвинье , Потаповка , городском посёлке Бобр , городах Буда-Кошелёво , Слоним , Орша и Щучин .

Эти заявления операторов прозвучали на фоне периодически возникающих жалоб белорусов на качество мобильной связи. Ранее в соцсетях набрало популярность видео, где белоруска жаловалась на проблемы со связью, а в комментариях пользователи делились похожим опытом, касающимся всех трёх компаний.

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К слову, БелГИЭ предложило белорусам подарки за проверку качества связи через их приложение. На госпредприятии утверждают, что такие тесты помогают обратить внимание операторов на слабые места и, в конечном счёте, улучшить связь в регионе.

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