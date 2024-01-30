Россия решила построить в Беларуси исследовательский ядерный реактор

Опубликовано: 30.01.2024 09:32 , Обновлено: 30.01.2024

В понедельник, 29 января, в Санкт-Петербурге директор «Росатома» Алексей Лихачев и глава Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Сергей Шлычков подписали межправительственный меморандум, в котором предусмотрена постройка российской госкорпорацией «Росатом» на территории Беларуси исследовательского ядерного реактора. Об этом сообщила пресс-служба комитета. Кроме того, меморандумом предусмотрена реализация совместных проектов в сфере ядерной медицины, цифровизации, аддитивных технологий, ликвидации накопленного экологического вреда и обращения с радиоактивными отходами.

Таким образом страны углубляют стратегическое взаимодействие в области использования атомной энергии в мирных целях и смежных высоких технологий, сказано в документе. Сотрудничество решили наращивать в нескольких направлениях.

Одно из них – это неэнергетическое применение атомных технологий. Для этого в Беларуси решили построить исследовательский ядерный реактор, а также комплекс лабораторий, многофункциональный центр облучения и центр ядерной медицины. Сообщили, что это будут и отдельные объекты, и те, которые войдут в комплекс – Центр ядерных исследований и технологий.

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Также российская корпорация решила модернизировать промышленные предприятия Беларуси, в том числе с использованием роботизации, аддитивных технологий и композитных материалов.

В документе предусмотрена и совместная работа по утилизации ядерных отходов, устранению экологического вреда и созданию системы, где будет храниться энергия.

Напомним, что «Росатом» в конце 2022 года объявил, что хочет наладить в Беларуси производство литиевых аккумуляторов и ищет здесь базового партнера. Причем речь шла не только об аккумуляторах для транспортных средств, но и о промышленных системах накопления энергии.

Ранее Телеграф писал, что министр энергетики Виктор Каранкевич рассказал, как в Беларуси намереваются выстроить систему обращения с радиоактивными отходами. И где еще они образуются, кроме БелАЭС.

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