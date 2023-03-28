Российская VK начала готовиться к блокировке Youtube - Forbes

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Опубликовано: 28.03.2023 20:16 , Обновлено: 28.03.2023

Российская компания VK приступила к расширению сети серверов, чтобы подготовиться к вероятной блокировке в России Youtube. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание Forbes.

Издание сообщило, что VK “последовательно наращивает пропускную способность, в том числе и за счет расширения сети CDN”. Однако в компании уверяют, что делают это из-за роста трафика внутри РФ. Там сообщили, что по итогам 2022 года трафик соцсети «ВКонтакте» увеличился более чем в два раза, а аудитория выросла почти на 20%.

В Forbes сообщили, что при этом соцсети, входящие в группу VK хотят переманить популярных блогров из Youtube, которые записывают видео на русском языке. И устанавливают новые серверы в ожидании блокировки YouTube и взрывного роста трафика в связи с этим. Однако источники издания не утверждают, что что-то знают о вероятной блокировке Youtube в России.

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Напомним, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в январе заявил, что в ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто им пользуется, будут наказаны.

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А ещё в прошлом году депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что блокировать YouTube в России не нужно и предложил его конфисковать.

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