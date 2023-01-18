Пригожин анонсировал скорый запрет Youtube в России

Опубликовано: 18.01.2023 14:23 , Обновлено: 18.01.2023

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в ближайшее время YouTube будет закрыт, а те, кто им пользуется, будут наказаны.

«В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен», — сказал он, но не уточнил, почему в этом уверен.

Так он прокомментировал вопрос журналистов насчет его обращения в генпрокуратуру с просьбой заблокировать видеохостинг в России.

Пригожин назвал YouTube «информационной чумой нашего времени», а тех, кто против закрытия видеохостинга — «предателями», которые «поддерживают Запад и питаются им».

В качестве альтернативы глава военной кампании предложил «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также, по его словам, «абсолютно прогосударственный» RuTube, соцсеть ЯRUS «с уникальными возможностями» и площадку «Ковчег».

Ранее Телеграф писал, что в конце октября 2022 года Пригожин потребовал запретить в России YouTube, а также признать нежелательной деятельность Google. В обращении в Генпрокуратуру он написал, что видеохостинг ведет «информационную войну, направленную на очернение образа России в глазах пользователей».