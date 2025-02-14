«Пугающе умный» - Маск пообещал, что его новый ИИ Grok 3 превзойдёт ChatGPT

Опубликовано: 14.02.2025 14:07 , Обновлено: 14.02.2025

Американский миллиардер Илон Маск анонсировал скорый выход новой версии генеративного чат-бота на основе искусственного интеллекта Grok 3.0, разработанного его компанией xAI. По словам Маска, Grok 3 по своим возможностям "превосходит все известные выпущенные модели" и может составить конкуренцию популярному ChatGPT.

Такое заявление Маск сделал 13 февраля на 12-м Всемирном правительственном саммите в Дубае. По словам миллиардера, Grok 3 будет готов к выпуску примерно через 1-2 недели. Он назвал Grok “пугающе умным” и пообещал составить достойную конкуренцию другим ИИ-моделям.

“Grok 3 обладает очень мощными возможностями для рассуждений, поэтому в проведенных нами до сих пор тестах Grok 3 превосходит все известные нам выпущенные модели, так что это хороший знак”, — процитировало Маска, выступавшего по видеоконференции, агентство Reuters.

[info_b]Grok — генеративный чат-бот на основе искусственного интеллекта, разработанный компанией xAI. Основанный на большой языковой модели (LLM). Изначально он был запущен в 2023 году по инициативе Илона Маска и получил известность за то, что обладает определённым «чувством юмора» и возможностью напрямую взаимодействовать с платформой X. На данный момент Grok доступен на платформе X, а также через отдельный веб-сайт и мобильное приложение для iOS.[/info_b]

Кстати, на днях консорциум инвесторов во главе с Маском заявил, что предложил 97,4 млрд долларов за покупку активов некоммерческой организации OpenAI, создателя ChatGPT. Это стало очередным выпадом богатейшего человека в мире против всемирно известного стартапа в области искусственного интеллекта.

В свою очередь компания OpenAI заявила, что хочет стать коммерческой организацией, чтобы обеспечить капитал, необходимый для разработки лучших моделей ИИ.

В августе прошлого года Маск подал в суд на генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, попросив окружного судью США заблокировать попытку OpenAI перейти в коммерческую организацию. На этой неделе руководство OpenAI парировало, что предложение Маска о выкупе компании противоречит его собственному судебному иску.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале этого года на рынок ИИ стремительно ворвался новый участник - китайский стартап DeepSeek, который спровоцировал панику в Кремниевой долине и разом обвалил американский бигтех на 1,5 трлн долларов.

«Тревожный звоночек» — Трамп потребовал дать ответ китайской Deepseek, обвалившей бигтех США на 1,5 трлн долларов

Между тем, компания OpenAI также обвинила DeepSeek в нарушении законов о защите интеллектуальной собственности. Американцы заявили, что нашли доказательства использования так называемой дистилляции данных и использовании их моделей искусственного интеллекта (ИИ). Эксперты в сфере технологий назвали ситуацию “игрой в кошки-мышки” и объяснили, почему доказать свою правоту американской компании будет проблематично.

«Игра в кошки-мышки» — OpenAI обвинила DeepSeek в использовании собственных моделей ИИ