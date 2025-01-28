«Тревожный звоночек» - Трамп потребовал дать ответ китайской Deepseek, обвалившей бигтех США на 1,5 трлн долларов

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Опубликовано: 28.01.2025 10:36 , Обновлено: 28.01.2025

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайский стартап DeepSeek должен стать «тревожным звоночком» для американской индустрии искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что технологическим компаниям США следует активнее бороться за лидерство в этой сфере.

Дональд Трамп признал проблему, создаваемую китайским конкурентом DeepSeek в сфере ИИ и заявил, выступая перед политиками-республиканцами в Майами, что американские компании, занимающиеся ИИ, должны принять этот вызов.

Нейросети - новое ядерное оружие?

DeepSeek утверждает, что ее модели искусственного интеллекта сопоставимы с моделями американских гигантов, таких как OpenAI, стоящего за ChatGPT и Gemini от Google, но потенциально обходятся в разы дешевле, сообщило издание Sky news. Это спровоцировало падение акций различных американских компаний, особенно производителя микросхем Nvidia , который зафиксировал рекордный однодневный убыток среди всех компаний на Уолл-стрит.

Выступая во Флориде, Трамп отметил, что технологии DeepSeek используют меньше вычислительных ресурсов, чем американские аналоги.

«Я рассматриваю это как положительный момент, как актив… вы не будете тратить так много, и вы получите тот же результат, надеюсь», — заявил он.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман выразил своему конкуренту признательность в посте на платформе X, отреагировав на модель «рассуждений» R1 компании DeepSeek — основную часть технологии ИИ, которая отвечает на вопросы.

Он признал модель впечатляющей, «особенно если учесть, что она может предложить за такую цену». Однако он также подчеркнул, что OpenAI представит гораздо лучшие модели.

Китайская модель уже обогнала ChatGPT по числу загрузок в магазине приложений Apple. В целом, DeepSeek обвалил рынок бигтеха США почти на 1,5 трлн долларов, сообщил ТГ-канал “Не баг, а фича”.

Что известно о DeepSeek?

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что rитайский стартап DeepSeek спровоцировал панику в Кремниевой долине, выпустив новую модель ИИ, которая способна конкурировать с лучшими образцами в США.

Китайская компания устроила панику в США, показав бесплатный ИИ, который не хуже ChatGPT

Основанный в 2023 году в Ханчжоу стартап DeepSeek привлек внимание благодаря использованию менее мощных чипов Nvidia, которые США не запрещают к экспорту в Китай. Их новая модель R1, представленная в январе 2024 года, заявлена как равная по качеству американским аналогам, но с более низкой стоимостью эксплуатации.

Рост популярности DeepSeek вызвал опасения за инвестиции в крупный американский ИИ-проект Stargate, стоимость которого оценивается в $500 млрд. Этот проект, представленный Трампом, нацелен на создание мощной инфраструктуры для ускорения разработки ИИ.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, Трамп выразил оптимизм. По его словам, лидеры Китая признают, что США обладают лучшими учеными в мире.

Стоит отметить, что совсем недавно DeepSeek выпустил новую нейросеть Janus-Pro-7, которая распознаёт и генерирует картинки. Судя по тестам, нейронка превосходит американские DALL-E 3 и Stable Diffusion, сообщил канал “Не баг, а фича”.

Ранее Telegraf.news сообщал о недавнем исследовании китайских учёных, которое показало, что две популярные языковые модели ИИ способны к самовоспроизведению. Этот факт эксперты назвали пересечением критической красной линии. Стоит ли беспокоиться?

Учёные обнаружили, что ИИ уже перешёл «красные линии». Что попытался сделать?