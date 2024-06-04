"Приступает к оказанию услуг госорганам" — МТС Беларуси завершил создание Центра кибербезопасности

Опубликовано: 04.06.2024 14:08 , Обновлено: 05.02.2025

Компания МТС во вторник, 4 июня, сообщила о том, что их Центр кибербезопасности "успешно прошел аттестацию" и теперь является частью Национальной системы обеспечения кибербезопасности в Беларуси, создание которой предусмотрено президентским Указом №40 от 14 февраля 2023 года. Теперь Центр кибербезопасности, как пояснили в компании, "приступает к оказанию услуг государственным органам и бизнесу в соответствии с требованиями белорусского законодательства".

“Заключение экспертизы подтверждает, что уровень компетенций специалистов МТС, а также его технического и документального оснащения позволяет обеспечивать высокую степень безопасности информационных систем, в том числе отнесенных к критически важным объектам”, - пояснили в МТС, отметив, что услуги по кибербезопасности (в том числе, на договорной основе) оказываются на базе облачных технологий МТС Cloud.

В задачи Центра, согласно информации пресс-службы, входит следующее:

анализ степени защищенности IT-инфраструктуры,

расследование киберинцидентов,

внедрение и администрирование различных решений по кибербезопасности,

комплексное обеспечение кибербезопасности и реагирования на киберинциденты, включая постоянное обеспечение анализа событий информационной безопасности в ИТ-инфраструктуре в режиме 24/7.

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