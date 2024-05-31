Белорусы пожаловались на проблемы с 4G-связью в Минской области. Провайдер объяснил, что происходит

Опубликовано: 31.05.2024 21:30 , Обновлено: 31.05.2024

Читатели Telegraf.news пожаловались на сбои в работе мобильной связи 4G в Березинском районе Минской области. Провайдер пояснил, что проводят "особо важные специальные работы" и что проблемы с интернетом возможны до 5 июня.

“Интернета 4G нет вообще. Сказали [в техподдержке провайдера “Анлим”], местами 2G может появляться”, - рассказала читательница.

В сообщении, присланном ей, сказано о “блокировке всех секторов на частоте 800 МГц на базовых станциях Минской области с 15:50 31.05.2024”, причина - “проведение особо важных специальных работ и мероприятий по указанию радиочастотных служб”.

Скриншот в редакцию прислала читательница

[info_b]Диапазон 800 МГц (и более низкие диапазоны) характеризируется большим радиусом действия и предназначен для обеспечения широкого географического покрытия стандартом связи LTE. Именно в этом диапазоне разворачиваются сети в сельской местности.[/info_b]

“Ориентировочная дата включения - 05.06.2024”, - сообщил провайдер.

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