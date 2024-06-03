Мобильные операторы предупредили белорусов о проблемах с Интернетом. Кого коснётся?

Опубликовано: 03.06.2024 19:23 , Обновлено: 03.06.2024

В понедельник, 3 мая, многим белорусам начали приходить SMS-сообщения от мобильного оператора, который предупредил о возможных сбоях в работе Интернета. Ухудшение передачи данных может наблюдаться у пользователей Минской области вплоть до среды, 5 июня.

Скриншот сообщения, которое прислали в редакцию

В свою очередь в пресс-службе компании Life:) принесли извинения за возможные неудобства и подчеркнули, что проблемы могут возникнуть по “независящим от них причинам”.

“В период с 31 мая по 5 июня в Минской области возможны прерывания в предоставлении услуг в связи с ограничением на использование части радиочастотного спектра. Если у вас возникнут трудности со связью, пожалуйста, переключите устройство в режим сети 3G”, — прокомментировали в пресс-службе мобильного оператора.

В компании “А1” также отметили, что в данный период возможны проблемы с мобильным Интернетом. Ожидается, что это затронет лишь абонентов Минской области.

“В связи с проведением работ в диапазоне 800 МГц на сети LTE инфраструктурным оператором beCloud возможно ухудшение покрытия и качества сети 4G на территории Минской области с 31 мая. В связи с этим на время выполнения работ возможно автоматическое переключение телефонных аппаратов абонентов в иные диапазоны стандартов 4G и 3G”, — отметили в пресс-службе “А1”.

В пятницу, 31 мая, читатели Telegraf.news пожаловались на сбои в работе мобильной связи 4G в Березинском районе Минской области. Провайдер пояснил, что проводят “особо важные специальные работы” и что проблемы с Интернетом возможны до 5 июня.

Белорусы пожаловались на проблемы с 4G-связью в Минской области. Провайдер объяснил, что происходит