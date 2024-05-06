Telegraf.news
ru

Никогда не подключайте эти устройства к удлинителю. Полезный список, чтобы избежать пожара

Никогда не подключайте эти устройства к удлинителю. Полезный список, чтобы избежать пожара
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Сетевые удлинители позволяют подключить несколько электроприборов к одному источнику питания. Однако это функциональное и удобное устройство может доставить нам немало проблем, если мы не знаем, как правильно им пользоваться. Оказывается, подключение некоторых приборов к удлинителям связано с высоким риском. Какие приборы к ним относятся?

Почему некоторые устройства нельзя подключать к удлинителю?

Не все знают, что некоторые устройства ни в коем случае нельзя подключать к удлинителю. Почему?

Дело в том, что они могут генерировать высокую энергетическую нагрузку. Подключение таких устройств к удлинителю, который не рассчитан на такую нагрузку, может привести к перегрузке удлинителя.

Подключение к удлинителю устройств, создающих большую нагрузку, может привести к перегреву кабелей или разъемов. Такая ситуация очень опасна и может привести к необратимым и серьезным повреждениям нашего оборудования.

Однако это еще не все. Перегрев электрической системы может привести к пожару. Поэтому использование плинтуса сопряжено с определенным риском. Однако для того, чтобы ограничить эти риски, рекомендуется купить сетевой фильтр, позволяющий отключать ток одной кнопкой.

Как выбрать хороший робот-пылесос и не потратить деньги зря? Обратите особое внимание на эти 4 характеристики

Какое оборудование нельзя подключать к удлинителю?

Основное правило безопасности при использовании удлинителей - избегать перегрузок и поддерживать стабильный и безопасный источник питания.

Чтобы избежать ненужных рисков, нелишним будет знать, какие приборы никогда не следует подключать к удлинителю с удлинителем. В первую очередь это оборудование, для нормальной работы которого требуется большое количество энергии. К ним относятся:

  • приборы для укладки волос (фен, щипцы для завивки, выпрямитель);
  • стиральная машина;
  • тостер;
  • холодильник;
  • кофеварка;
  • микроволновая печь;
  • блендер;
  • портативный обогреватель;
  • кондиционер;
  • еще один удлинитель.

Что делать, если тормозит ноутбук? Мало кто знает, что нужно обновить это

 