Появился смартфон с батарей на 28000 мАч. Сколько дней удержит заряд?

Опубликовано: 26.02.2024 16:25 , Обновлено: 26.02.2024

Французский ритейлер Avenir Telecom и американский производитель химических источников тока Energizer представили совместный продукт – смартфон Hard Case P28K. Новинку показали на выставке MWC и назвали девайсом с самым емким аккумулятором, который когда-либо устанавливался на серийные смартфоны.

Об этом сообщил портал Mobidevices. Функциональная начинка для нынешних времен достаточно тривиальная: процессор – MediaTek MT6789, оперативная память – 8 Гб, встроенная – 256 Гб, тройная основная камера, дисплей с поддержкой 1080p на 6,78 дюйма, степень защиты – IP69. Операционка – Android-14. Но повышенное внимание посетителей выставки, конечно, вызвала батарея.

Емкость аккумулятора Hard Case P28K – 28000 мАч. Разработчики заверили, что в режиме разговора смартфон может проработать без зарядки до 122 часов, в режиме ожидания – 2252 часа.

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Толщина и вес смартфона очень серьезные: 27,8 мм и 570 гр. Поэтому говорить о каком-то технологическом прорыве в плане разработки аккумуляторов вряд ли приходится – он просто увеличен. Тяжелый, но «живучий» толстячок рассчитан, прежде всего, на людей, которые по роду деятельности не имеют возможности часто заряжать девайс.

Стоимость Hard Case P28K – 250 долларов. В продажу пообещали запустить в октябре 2024-го.

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